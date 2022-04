COVAX phân bổ lại gần 1,83 triệu liều vắc-xin COVID-19 cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 12/4 cho biết Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, đã phân bổ 1.828.800 liều vắc-xin cho Bắc Triều Tiên.Cơ quan này không tiết lộ loại vắc-xin phân bổ và hiện chưa có dấu hiệu cho thấy có nhà cung cấp nào sẵn sàng cung cấp hoặc đang vận chuyển cho miền Bắc.COVAX từng phân bổ 1.288.800 liều vắc-xin COVID-19 của hãng dược AstraZeneca và 252.000 liều vắc-xin Novavax cho miền Bắc trong năm nay sau đó rút lại số lượng vắc-xin này vào đầu tháng 4 do Bình Nhưỡng không tỏ ý định nhận vắc-xin.Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 1/4 vừa qua đưa tin cho biết theo người phát ngôn của COVAX, hiện chưa có số lượng cụ thể về vắc-xin COVID-19 phân bổ cho Bắc Triều Tiên. COVAX giải thích nếu miền Bắc không nhận số lượng vắc-xin đã được chỉ định thì tổ chức này sẽ phân bổ lại cho nước khác sử dụng.Như vậy, dư luận đang dồn sự quan tâm xem liệu việc COVAX công bố kế hoạch phân bổ lại vắc-xin cho Bình Nhưỡng có phải là do nước này đã có ý định nhận hay không.Đến nay, Bắc Triều Tiên tuyên bố không phát hiện ca nhiễm hay ca tử vong do COVID-19 nào, đồng thời phong tỏa biên giới với lý do phòng dịch và hạn chế nhận hỗ trợ từ nước ngoài.Được biết, trên thế giới chỉ còn hai nước chưa bắt đầu tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 là Bắc Triều Tiên và Eritrea ở châu Phi.