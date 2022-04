Hàn Quốc phát hiện ca mắc biến thể XL đầu tiên

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc vừa phát hiện trường hợp đầu tiên trong nước mắc biến thể XL tái tổ hợp từ biến thể Omicron. Đây là một ca mắc không triệu chứng, được kết luận dương tính với COVID-19 vào ngày 23/3, đã tiêm đủ ba mũi vắc-xin COVID-19.Biến thể XL là biến thể tái tổ hợp gen từ biến thể phụ BA.1 và BA.2 của Omicron, được phát hiện lần đầu tại Anh vào tháng 2 vừa qua, tới nay đã có 66 trường hợp được phát hiện riêng tại Anh.Cơ quan phòng dịch nhận định biến thể tái tổ hợp XL sẽ không có sự thay đổi đặc tính lớn, nhưng sẽ tiếp tục theo sát biến thể này.Trong khi đó, quy mô lây nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục giảm. Số ca mắc mới tính đến 0 giờ ngày 12/4 là 217.755 ca, giảm hơn 55.000 ca so với một tuần trước. Trong đó, 18,5% thuộc nhóm rủi ro cao trên 60 tuổi, 22,6% là người dưới 18 tuổi. Số ca mắc mới bình quân trong tuần đầu tháng 4 đã giảm 28,6% so với tuần trước đó.Số ca tử vong ghi nhận thêm 171 ca, lần đầu giảm xuống ngưỡng 100 ca sau 27 ngày kể từ 16/3. Số ca nặng giảm 94 ca, còn 1.005 ca. Hơn 1,03 triệu ca bệnh đang điều trị tại nhà, trong đó có 93.057 ca thuộc nhóm quản lý tập trung, như người cao tuổi. Công suất giường bệnh cho ca bệnh nặng trên toàn quốc là 58,1%.Cơ quan phòng dịch nhận định số ca nặng và số ca tử vong cũng đã bước qua giai đoạn đỉnh điểm, và sẽ tiếp tục giảm thời gian tới. Tuy nhiên, trên 90% số ca tử vong là người ngoài 60 tuổi, nên cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ công bố kế hoạch tiêm phòng vắc-xin mũi 4 cho người cao tuổi vào ngày 13/4.Ứng cử viên Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Chung Ho-young tuyên bố sẽ xem xét tới sự mệt mỏi tích tụ của người dân thời gian qua và cả các tình huống xấu nhất để quyết định và công bố chính sách phòng dịch thời gian tới. Do số ca nhiễm mới đang có chiều hướng giảm dần, dư luận nhận định Chính phủ sẽ nới lỏng phần lớn các biện pháp phòng dịch khi công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 15/4, ngoại trừ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà.