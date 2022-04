Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ trích chính sách trung hòa carbon của Tổng thống Moon Jae-in

Photo : YONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 12/4 cho biết nếu tiếp tục xúc tiến chính sách trung hòa carbon của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in như hiện nay thì giá điện sẽ tăng mạnh, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân năm sẽ giảm. Do đó, việc sửa đổi chính sách trên diện rộng là điều không thể tránh khỏi.Theo kết quả phân tích báo cáo của các Bộ, ngành liên quan, Ban khí hậu và năng lượng thuộc Ủy ban chuyển giao chính quyền, chính sách trung hòa carbon của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in với mục tiêu cắt giảm 40% phát thải khí nhà kính đến năm 2030 và đạt trung hòa carbon đến năm 2050 không những khó có khả năng thực hiện mà còn gây áp lực lên đời sống của người dân.Cụ thể, với mục tiêu năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng 70% đến năm 2050, giá điện sẽ tăng bình quân 4-6% mỗi năm. Khi đó, một hộ gia đình 4 người đang sử dụng bình quân 350 kwh điện tương đương trả 47.000 won (38 USD)/tháng theo giá hiện hành thì có thể phải trả tới 78.000-100.000 won (63-81 USD) tiền điện mỗi tháng đến năm 2035. Thậm chí là không loại trừ khả năng hóa đơn điện tăng gấp 5 lần so với hiện nay, chưa tính đến yếu tố giá tiêu dùng leo thang.Ngoài ra, Ủy ban này còn cho rằng mục tiêu trên sẽ làm giảm bình quân 0,7% GDP mỗi năm từ nay cho tới năm 2030 và giảm bình quân 0,5% GDP mỗi năm cho tới năm 2050.Ủy ban chuyển giao chính quyền chỉ ra rằng lợi nhuận kinh doanh của Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) giảm cũng là do chính sách xóa bỏ nhà máy điện nguyên tử của Tổng thống Moon.Lượng phát thải khí nhà kính năm ngoái đã tăng 4,16% so với một năm trước. Số lượng nhà máy điện nguyên tử giảm được phân tích là sẽ khiến hoạt động của nhà máy nhiệt điện than đá tăng nhẹ và nhà máy phát điện khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh 16%. Trung tâm thông tin khí nhà kính quốc gia dự đoán rằng lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc năm nay sẽ đạt tổng cộng 685 triệu tấn, tăng hơn 1,3%. Như vậy, lượng phát thải khí nhà kính không những không giảm mà còn tăng dưới thời chính phủ Tổng thống Moon Jae-in.Theo đó, Ủy ban chuyển giao chính quyền đã đưa ra 5 định hướng chính sách. Cụ thể gồm kết hợp năng lượng trung hòa carbon hợp lý và đổi mới hệ thống điện, trên nền tảng tăng cường quản lý nhu cầu và hài hòa giữa năng lượng tái tạo và nhà máy điện nguyên tử; nâng cao hệ thống nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm phát triển công nghệ xanh và tạo ra động lực tăng trưởng mới theo mô hình trung hòa carbon; chính thức xúc tiến tài chính xanh bằng cách tăng khả năng tham gia vào thị trường của bên thứ ba giảm phát thải được chứng nhận (Certified Emission Reductions-CERs), liên kết mô hình kinh doanh "Môi trường, xã hội và quản trị" (ESG) và sửa đổi hệ thống thuế; tăng cường hệ thống hợp tác toàn cầu về khí hậu với các nước lớn như Mỹ; tái cơ cấu chiến lược quản lý tăng trưởng xanh và trung hòa carbon.