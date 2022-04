Chính phủ Hàn Quốc xem xét bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra đường vào tháng 6, 7

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh giao thông TBS (Hàn Quốc) ngày 12/4, Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Son Young-rae cho biết đang xem xét kế hoạch không hạn chế về số lượng người tụ tập lẫn thời gian hoạt động kinh doanh.Số người tụ tập tối đa hiện nay đang là 10 người và thời gian hoạt động của các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê là 12 giờ đêm.Về kế hoạch điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội trong tuần tới, ông Son cho biết sẽ điều chỉnh toàn bộ nhưng liệu đây có phải lần điều chỉnh cuối cùng hay không thì còn phải xem xét thêm.Tiếp đó, ông Son nhận định để có thể cùng chung sống với biến thể Omircon và phục hồi đời sống thường nhật, hệ thống y tế cần chuyển đổi hoàn toàn sang hệ thống y tế thông thường, cung cấp dịch vụ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 như bệnh nhân cúm mùa hay các bệnh truyền nhiễm thông thường khác. Hệ thống y tế đang từng bước chuyển đổi, và cơ quan phòng dịch cũng đang lên đối sách thích ứng với Omicron trong tương lai bao gồm cả việc điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19.Ông Son nhận định khả quan về viễn cảnh là đến tháng 6-7, hệ thống y tế chuyển đổi và người dân không cần đeo khẩu trang khi đi ra đường. Chính phủ cũng định đưa quy định về đeo khẩu trang vào nội dung cân nhắc trong lần điều chỉnh tới nhưng vấn đề ưu tiên hiện nay là các quy định hạn chế hoạt động kinh doanh của các cơ sở hay xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do của người dân. Do đó, nội dung xem xét trọng tâm lần này là quy định về thời gian hoạt động kinh doanh, số người tụ tập tối đa và sự kiện quy mô lớn.Tuy nhiên, việc nới lỏng mạnh các quy định phòng dịch ở các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện điều dưỡng sẽ gây rủi ro. Do đó, cơ quan phòng dịch dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp bảo vệ, xem xét điều chỉnh một phần. Ông Son để ngỏ quy định cấm thăm viếng có thể được điều chỉnh linh hoạt.Quan chức này nhận định nhờ việc tiêm mũi ba vắc-xin COVID-19 và miễn dịch tự nhiên do biến thể COVID-19, Hàn Quốc đã đạt được miễn dịch cộng đồng đáng kể. Nếu có thể kiểm soát được làn sóng lây nhiễm lần này thì nguy cơ tái bùng phát dịch sẽ giảm đáng kể. Số ca nhiễm bình quân ngày trong tháng 5 được dự đoán có khả năng sẽ dưới ngưỡng 100.000 ca.