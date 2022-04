AMRO dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3% năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) (gồm các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 3% trong năm nay và 2,6% trong năm sau, tỷ lệ lạm phát trong năm nay là 2,9%.Ngoài ra, AMRO dự báo nền kinh tế các nước ASEAN+3 sẽ tăng trưởng 4,7% trong năm 2022, giảm 1,2% so với năm trước do làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron, giá năng lượng leo thang do chiến tranh Nga-Ukraine.Cơ quan này phân tích nền kinh tế các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore sẽ tăng trưởng chững lại sau một thời gian hồi phục mạnh mẽ vào năm ngoái. Phần lớn các quốc gia ASEAN từng tăng trưởng chậm lại do chịu ảnh hưởng trước biến thể Delta của virus COVID-19 sẽ tăng trưởng nhanh hơn năm trước nhờ bao phủ được vắc-xin và đang từng bước nối lại hoạt động kinh tế.Cơ quan này nhận định tỷ lệ lạm phát trong khu vực ASEAN+3 năm nay ở mức 3,5% do hạn chế về nguồn cung nguyên vật liệu, năng lượng, nguyên liệu thực phẩm.AMRO chỉ ra rằng chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài sẽ trở thành yếu tố rủi ro chính tới nền kinh tế khu vực, cùng một số yếu tố rủi ro khác như xuất hiện biến thể COVID-19 mới, hiện tượng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp diễn, chính sách chặt tiền tệ của Mỹ nhanh hơn dự kiến, tích tụ rủi ro tài chính.Theo đó, cơ quan này cho rằng nền kinh tế khu vực vẫn trong giai đoạn đầu hồi phục, đề xuất các nước cần thực hiện chính sách cân bằng, vừa duy trì hỗ trợ về mặt chính sách, vừa thúc đẩy nguồn cung lao động, vốn ở các lĩnh vực tăng trưởng mới, chuẩn bị cho tương lai.