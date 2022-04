Tổng thống Moon Jae-in đề nghị Chính phủ mới tiếp tục mục tiêu trung hòa carbon

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 11/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết lượng phát thải khí nhà kính của Hàn Quốc đang có xu hướng giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2018.Tổng thống Moon nhấn mạnh trung hòa carbon là con đường nhất định phải đi để vượt qua khủng hoảng khí hậu, động lực tăng trưởng mới trong tương lai có thể được đảm bảo trong quá trình này. Việc thực hiện mục tiêu trung hòa carbon cho tới năm 2050 cần phải tiếp tục theo đuổi như một nhiệm vụ của Chính phủ và doanh nghiệp toàn cầu.Trung hòa carbon không phải là sự lựa chọn và để đạt được mục tiêu này, Chính phủ cùng doanh nghiệp cần nỗ lực, quốc gia cần hỗ trợ nghiên cứu và phát triển (R&D) nhằm phát triển công nghệ.Tiếp đó, Tổng thống nhận định Hàn Quốc có cơ cấu công nghiệp với tỷ trọng ngành sản xuất cao, thải ra nhiều khí nhà kính. Do đó, lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030 cần giảm 40% so với năm 2018. Seoul đã nhận được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế về mục tiêu chủ động và hướng tới tương lai.Nhiệm kỳ của Chính phủ mới sẽ càng gần với mốc thời gian mục tiêu năm 2030, do đó càng cần phải quyết tâm hơn nữa trong tiến trình trung hòa carbon. Ông Moon kêu gọi không chỉ Chính phủ mà cả giới kinh tế và công nghiệp cần chung tay, nỗ lực để đạt được mục tiêu này.Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Viện nghiên cứu môi trường Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban trung hòa carbon. Các quan chức tham dự đã chia sẻ ý kiến xoay quanh chủ đề “Thành quả và bài toán 5 năm trung hòa carbon”.