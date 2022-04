Mỹ báo cáo về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2021

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/4 đã công bố “Báo cáo nhân quyền theo quốc gia năm 2021”. Đây là báo cáo thường niên của Mỹ và là năm thứ hai dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Báo cáo lần này được đánh giá là có nội dung tương tự như năm ngoái.Trong phần về Bắc Triều Tiên, báo cáo chỉ ra rằng miền Bắc đã tận dụng Bộ, ngành liên quan đến an ninh như Bộ An ninh xã hội Bắc Triều Tiên để duy trì kiểm soát người dân một cách hiệu quả. Theo đó có nhiều báo cáo đáng tin vậy về các hành vi đàn áp, ngược đãi người dân của nước này.Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê các ví dụ về vấn đề nhân quyền trầm trọng tại miền Bắc là các cơ sở giam giữ uy hiếp tới tính mạng người dân như trại giam dành cho tù nhân chính trị, giam cầm trái phép, trả thù cá nhân với động cơ chính trị ở nước khác, thiếu độc lập về tư pháp, tùy tiện can thiệp bất hợp pháp vào đời tư cá nhân người khác.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên còn trừng phạt toàn bộ thành viên trong gia đình nếu một cá nhân bị nghi ngờ phạm tội; bắt giữ, truy tố và kiểm duyệt trái phép nhà báo; hạn chế nghiêm trọng quyền tự do internet, can thiệp vào các cuộc biểu tình hòa bình, hội nhóm; kiểm soát tự do tôn giáo, tự do di chuyển, đi lại và lưu trú.Ngoài ra, Bình Nhưỡng không có bầu cử công bằng và tự do để thay đổi chính quyền, nước này còn hạn chế người dân tham gia chính trị; Chính phủ tham nhũng, thiếu điều tra và vô trách nhiệm trong các vụ bạo hành về giới, cưỡng ép phá thai và phẫu thuật vô sinh, buôn bán người, cưỡng bức lao động trẻ em.Tiếp đó, báo cáo nêu ra việc Chính phủ miền Bắc không có biện pháp đủ tin cậy để khởi tố các công chức vi phạm nhân quyền hoặc tham nhũng.Trong đó, Washington đề cập tới vụ việc sinh viên người Mỹ Otto Frederick Warmbier bị chính quyền miền Bắc giam giữ 17 tháng rồi trao trả về nước trong tình trạng hôn mê, và qua đời chưa đầy một tuần sau đó vào năm 2017. Đến nay, Bắc Triều Tiên vẫn chưa đưa ra giải thích cho cái chết của sinh viên này.Lập trường của chính quyền Tổng thống Biden là một mặt tiếp cận ngoại giao với Bắc Triều Tiên vì mục tiêu phi hạt nhân hóa, mặt khác không bỏ qua tình hình nhân quyền ở miền Bắc bởi đây là vấn đề quan trọng hàng đầu.Báo cáo nhân quyền lần này của Bộ Ngoại giao Mỹ phân tích tình hình nhân quyền của 198 quốc gia trên toàn thế giới, nhằm tăng cường tôn trọng nhân quyền và bảo vệ quyền tự do cơ bản với tư cách là một quốc gia.