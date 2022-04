Nhiều học sinh Hàn Quốc cảm thấy trầm cảm và bất an hơn do dịch COVID-19 kéo dài

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 13/4 đã công bố kết quả phân tích khảo sát về ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài tới sức khỏe tinh thần của học sinh. Khảo sát được Tổ chức bảo vệ môi trường giáo dục Hàn Quốc ủy thác cho Korea Research tiến hành đối với 341.412 học sinh các cấp I, II, III từ ngày 11-18/2. Phụ huynh học sinh từ lớp 1-4 thay con trả lời khảo sát.Kết quả cho thấy, 27% học sinh tiểu học cảm thấy trầm cảm hơn so với trước dịch COVID-19, 26,3% cảm thấy bất an hơn. Tỷ lệ này ở trẻ từ lớp 1-4 lần lượt 25,4% và 23,8%, ở học sinh lớp 5-6 là 32,4% và 34,8%.10,6% học sinh trung học cơ sở và 14,7% học sinh trung học phổ thông có mức độ trầm cảm trên mức vừa trong 5 mức độ về trầm cảm gồm không có, nhẹ, vừa, hơi nặng và nặng. Tỷ lệ học sinh cấp II, III cảm thấy bất an lần lượt là 6% và 8,5%. Nếu trên 7 ngày trong hai tuần cảm thấy trầm cảm hoặc bất an thì sẽ được xếp ở mức độ vừa.43,2% tổng số học sinh ba cấp trả lời rằng căng thẳng do lo ngại thành tích học tập giảm. Trong đó, học sinh từ lớp 1-4 cảm thấy căng thẳng do học tập đạt 44,5%, lớp 5-6 là 43,9%, học sinh trung học cơ sở 39,8% và học sinh trung học phổ thông 43,7%.Ý kiến cho rằng dịch COVID-19 đã khiến mối quan hệ với bạn bè xấu đi là 31,5%, xa cách với giáo viên hơn là 20,3%.73,8% học sinh cho biết thời gian sử dụng internet và smartphone đã tăng lên do phải học trực tuyến và hoạt động bên ngoài giảm. Con số này ở học sinh lớp 1-4 là 83.5%, tiếp theo là học sinh lớp 5-6 với 78,8%, học sinh cấp III 62,1% và học sinh cấp II 56,9%.Trong trường hợp phát sinh vấn đề tâm lý hoặc cảm xúc, đối tượng mà các em nhận được giúp đỡ nhiều nhất lần lượt là gia đình (67,9%), bạn bè (26,7%), giáo viên (10,6%). 17,6% học sinh cho biết không nhận được giúp đỡ từ bất kỳ ai.Bộ Giáo dục cho biết nhằm tăng tường hỗ trợ về tâm lý và cảm xúc của học sinh, Bộ sẽ hỗ trợ giáo dục về trầm cảm, bất an và quý trọng mạng sống; phổ cập chương trình hỗ trợ tâm lý, tình cảm ở đơn bị trường học, cấp học; hỗ trợ tư vấn tâm lý và thúc đẩy các hoạt động thể chất với trẻ bị nhiễm COVID-19.Ngoài ra, Bộ sẽ xúc tiến dịch vụ tư vấn qua tin nhắn 24/24 giờ, hỗ trợ chi phí điều trị và liên kết với chuyên gia cho học sinh có nguy cơ trầm cảm, hỗ trợ tư vấn trực tuyến, cải tiến công cụ kiểm tra đặc tính hành vi và cảm xúc của học sinh trong đó có phản ánh sự thay đổi về tâm lý, cảm xúc do dịch COVID-19.