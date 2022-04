Hàn Quốc xúc tiến tiêm phòng vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho người cao tuổi

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 13/4 công bố kế hoạch tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho người cao tuổi. Thời gian đặt lịch tiêm là từ ngày 18/4, thời gian tiêm là từ ngày 25/4. Đối tượng tiêm là người ngoài 60 tuổi (sinh trước năm 1962), đã tiêm mũi ba hơn 4 tháng (120 ngày). Ước tính có khoảng 10,66 triệu người thuộc đối tượng tiêm mũi 4 tính đến cuối tháng 4 (tháng 5 là 1,13 triệu người, sau tháng 6 là 440.000 người).Việc tiêm vắc-xin mũi 4 sẽ được triển khai tại các cơ sở y tế ủy thác bằng vắc-xin công nghệ mRNA. Người thuộc đối tượng cấm chỉ định hoặc trì hoãn tiêm vắc-xin mRNA thì có thể được tiêm bằng vắc-xin Novavax.Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol đánh giá các chỉ số phòng dịch hiện tại đang có chiều hướng ổn định, nhưng chưa tới giai đoạn có thể an tâm hoàn toàn.Trong tuần đầu tháng 4, số ca COVID-19 nặng đạt 856 ca, giảm 20,5% trong vòng một tuần, số ca tử vong là 2.163 người, giảm 6,4%. Công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nặng ở các địa phương ngoài khu vực Seoul và lân cận thủ đô trong tuần trước đã giảm xuống 65% thay vì hơn bình quân 70% của 4 tuần trước đó. Số người điều trị tại nhà sau khi lên tới đỉnh điểm hơn 2 triệu người vào tháng 3 đã giảm xuống ở ngưỡng 1 triệu người hiện tại.Tuy nhiên, đang có nhiều trường hợp người dân mắc COVID-19 nhưng không thông báo lên cơ quan chức năng, thêm vào đó là sự xuất hiện biến thể XL tái tổ hợp từ Omicron trong nước. Đặc biệt, số ca mắc là người trên 60 tuổi chiếm hơn 20% tổng số ca mắc mới. Phần lớn ca nặng và ca tử vong là người cao tuổi.Song song với việc mở rộng tiêm phòng vắc-xin, Chính phủ cũng sẽ điều chỉnh biện pháp phòng dịch, từng bước khôi phục đời sống thường nhật cho người dân. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội vào ngày 15/4 tới, và phương án tổng hợp cụ thể về việc bình thường hóa hệ thống y tế.Cuối cùng, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi nhấn mạnh người tiêm phòng vắc-xin có tỷ lệ diễn biến nặng và tử vong thấp hơn, hồi phục nhanh hơn hẳn so với người chưa tiêm phòng. Ông Kwon một lần nữa kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng và tuân thủ quy tắc phòng dịch.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 13/4, Hàn Quốc ghi nhận 195.419 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 90.000 ca so với một tuần trước. 21,5% ca mắc mới là người trên 60 tuổi. Số ca bệnh nặng là 1.014 ca, tăng 9 ca, nhưng giảm hơn 100 ca so với thứ Tư tuần trước. Số ca tử vong ghi nhận thêm 184 ca, tăng 13 ca, song cũng giảm tới gần 200 ca so với một tuần trước. Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đạt 54,6%. 985.470 người đang điều trị tại nhà, trong đó có hơn 88.700 người thuộc nhóm quản lý tập trung, được sự theo dõi của cơ quan y tế. Tỷ lệ tiêm phòng mũi ba hiện đạt 64,2% dân số.