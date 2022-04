EU hạn chế hoạt động Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên 12 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 13/4 đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) gần đây đã công bố “Danh sách an toàn hàng không Liên minh châu Âu (EU)” sửa đổi. Theo đó, EU hạn chế vận hành máy bay của Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên, trừ hai máy bay chở khách TU-204 do Nga sản xuất, hoạt động tại châu Âu vì lý do không đạt tiêu chuẩn an toàn. Đây là năm thứ 12 liên tiếp EC hạn chế hoạt động của Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên.Ủy ban châu Âu hàng năm chỉ định hãng hàng không bị hạn chế toàn bộ hoặc một phần hoạt động căn cứ theo tiêu chuẩn an toàn quốc tế.Bắc Triều Tiên đã đổi tên Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên Air Koryo thành Hãng hàng không quốc gia Bắc Triều Tiên (National Airways) tại cuộc họp của Hội đồng nhân dân tối cao hồi tháng 9 năm ngoái.Năm nay, số lượng hãng hàng không bị cấm hoạt động tại châu Âu lên tới 117 hãng, trong đó có 90 hãng hàng không của 15 quốc gia như Afghanistan và Nepal, 21 hãng hàng không của Nga, và 6 hãng hàng không khác như Iran Aseman Airlines của Iran, Avior Airlines của Venezuela và Iraqi Airways của Iraq.EC cũng giải thích đã cấm hoạt động đối với các hãng hàng không của Nga do những hãng này đăng ký máy bay không có chứng nhận an toàn, chứ không phải do lệnh cấm vận liên quan đến chiến tranh Nga-Ukraine.