Photo : YONHAP News

Báo Nihon Keizai của Nhật Bản ngày 13/4 đưa tin hình ảnh vệ tinh do công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs (Mỹ) chụp ngày 5/4 cho thấy nhiều vật chất chất đống, được phỏng đoán là chất thải phát sinh trong việc đào hầm tại bãi thử nghiệm hạt nhân xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong).Tờ báo cũng dẫn lời chuyên gia về hạt nhân Bắc Triều Tiên Jeffrey Lewis, cho rằng miền Bắc đang có động thái khôi phục lại đường hầm dẫn từ một phần sườn núi đến các cơ sở dưới lòng đất, chứng tỏ nước này có khả năng sẽ sớm nối lại hoạt động thử nghiệm hạt nhân. Nhận định này tương tự với kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh chụp ngày 31/4 được cựu chuyên gia trong Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Furukawa Katsuhisa đưa ra trước đó.Tờ báo này cũng đưa tin có khả năng hoạt động phát triển hạt nhân tại cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), vốn bị tạm dừng đã được nối lại.Đại học Mỏ Colorado của Mỹ cũng đã phân tích thông tin dựa trên hình ảnh vệ tinh của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Kết quả cho thấy sau khi hoạt động phát triển hạt nhân bị dừng vào năm 2018, lượng ánh sáng chiếu vào ban đêm bình quân tháng xung quanh cơ sở hạt nhân này đã giảm, song có xu hướng tăng trở lại vào sau năm 2020. Lượng ánh sáng ban đêm trung bình hàng tháng cao hơn khoảng 30% so với mức bình quân của năm 2017 khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân cuối cùng.Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong một báo cáo công bố vào tháng 8 năm ngoái chỉ ra rằng miền Bắc đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân của cơ sở hạt nhân Yongbyun từ tháng 7 cùng năm.