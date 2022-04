Ô tô Hàn Quốc chiếm 7,9% thị phần thế giới năm 2021

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 13/4 công bố báo cáo "Các thị trường xe ô tô lớn trên thế giới (Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Brazil, Nga) và xu hướng chính sách". Theo báo cáo này, thị phần ô tô Hàn Quốc trên thế giới đã tăng từ 7,4% năm 2020 lên 7,9% trong năm ngoái.Ô tô Hàn Quốc chiếm thị phần cao tại Mỹ, đạt 21,6% nhờ đối phó tốt với tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn. Tại châu Âu, thị phần ô tô Hàn Quốc tăng nhẹ nhờ doanh số các loại xe có giá trị cao như xe thể thao chuyên dụng (SUV) cỡ vừa và lớn, mẫu xe điện mới. Tuy nhiên, ở thị trường Trung Quốc, doanh số ô tô Hàn Quốc đã giảm mạnh tới 25% do người dân đại lục chuyển sang ưa thích các thương hiệu xe nội địa, đà giảm liên tục trong 4 năm.Các hãng ô tô châu Âu chiếm thị phần cao nhất, nhưng đã giảm từ 30,9% trong năm 2020 xuống 28,6% trong năm ngoái. Theo sau đó là ô tô Nhật Bản xếp thứ hai với thị phần đạt 25,6% (năm 2020 là 25,7%).Trong nửa đầu năm ngoái, doanh số ô tô tại các thị trường lớn trên thế giới tăng 30,6% so với cùng kỳ một năm trước, nhưng lại giảm 13,6% vào nửa cuối năm do tình trạng khan hiếm chíp bán dẫn và phụ tùng khác.Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô Hàn Quốc cho biết các nước trên thế giới đang mở rộng tỷ trọng sản xuất xe điện, đồng thời công bố kế hoạch cắt giảm dần trợ cấp xe ô tô điện. Do đó, Chính phủ cần theo dõi chặt chẽ tác động từ những thay đổi này tới người tiêu dùng và nhà sản xuất.