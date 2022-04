Liên hợp quốc cho phép tổ chức phi Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ máy làm than tổ ong cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 14/4 đã đăng tải bài viết lên trang chủ, thông báo phê duyệt yêu cầu của tổ chức phi Chính phủ (NGO) Hàn Quốc xin miễn áp dụng lệnh cấm vận đối với máy làm than tổ ong cung cấp cho Bắc Triều Tiên vào ngày 5/4.Ủy ban cấm vận giải thích quyết định phê duyệt lần này nhằm giúp người dân có điều kiện sống khó khăn tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon (Bắc Triều Tiên) tránh các bệnh truyền nhiễm liên quan đến nguồn nước và thực phẩm. Điều này cho thấy, Liên hợp quốc đã cân nhắc tới việc người dân có thể dùng than để đun nước và nấu chín thực phẩm, tránh bị nhiễm bệnh.Các mặt hàng được phép đưa vào miền Bắc lần này là phụ tùng máy móc 173 loại gồm khung làm băng chuyền. Các vật phẩm trên dự kiến sẽ được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Busan, Hàn Quốc tới cảng Wonsan của Bắc Triều Tiên.Dự kiến số hàng hóa này đưa vào Bắc Triều Tiên sẽ giúp đỡ được cho 14.000 hộ gia đình ở khu vực Onjeong, Samilpo và Goseong (tỉnh Gangwon).Thời hạn miễn cấm vận là trong vòng một năm, tính từ ngày 5/4. Hàng hóa phải được vận chuyển trong một lần hoặc với cùng một loại hình thức vận chuyển.