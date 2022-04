Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nâng 0,25% lãi suất cơ bản

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 14/4 đã mở cuộc họp thường kỳ của Ủy ban chính sách tiền tệ, quyết định nâng 0,25% lãi suất cơ bản hiện hành, lên 1,5%/năm.Kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, lãi suất cơ bản tại Hàn Quốc từng giảm xuống 0,5%/năm. Sau đó, BOK đã 4 lần nâng lãi suất vào tháng 8 và tháng 11 năm ngoái, tháng 1 năm nay và lần này, tổng cộng lãi suất đã tăng 1%.Yếu tố lớn nhất khiến Ngân hàng trung ương quyết định nâng lãi suất chính là do giá cả trong nước leo thang. Trong tháng trước, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng lần đầu tiên vượt 4% trong vòng hơn 10 năm. BOK nhận định giá tiêu dùng sẽ còn duy trì ở ngưỡng tăng 4% trong thời gian tới.Ngoài ra, quyết định trên của BOK còn chịu tác động từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) dự báo sẽ thắt chặt tiền tệ nhanh và quyết liệt hơn dự kiến. Ngân hàng trung ương nhận định cần phải nới rộng chênh lệch lãi suất với Mỹ để đối phó trường hợp FED đẩy nhanh tốc độ nâng lãi suất cơ bản, khiến lãi suất của Mỹ cao hơn Hàn Quốc, làm các nhà đầu tư rút vốn khỏi Hàn Quốc hay giảm giá trị đồng won.Thêm vào đó, BOK cũng được cho là có thể đã nhận định rằng không thể trì hoãn nâng lãi suất sang tháng sau do lo ngại vị trí Thống đốc mới chưa kịp bổ nhiệm hay kinh tế trì trệ do nâng lãi xuất.Trước đó, trong cuộc họp vào tháng 2, Ủy ban chính sách tiền tệ quyết định đóng băng lãi suất cơ bản, nhưng phần lớn ủy viên nhấn mạnh rằng cần nâng tiếp lãi suất trong thời gian tới do tình hình giá cả gia tăng.