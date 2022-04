Mỹ hối thúc Liên hợp quốc áp lệnh trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 13/4 (giờ địa phương) cho biết Mỹ đang hối thúc Liên hợp quốc ban lệnh trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên, nhằm yêu cầu nước này chịu trách nhiệm về hành vi phóng thử nghiệm lên lửa đạn đạo trong năm nay.Washington trong tuần này đã gửi dự thảo lệnh trừng phạt miền Bắc cho 15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Dự thảo nghị quyết có nội dung mở rộng phạm vi cấm tên lửa của miền Bắc, bao gồm tất cả hệ thống vận chuyển có thể sử dụng làm vũ khí hạt nhân như tên lửa hành trình.Mỹ đề xuất cắt giảm một nửa lượng dầu thô và dầu tinh chế mà miền Bắc được phép nhập khẩu hàng năm xuống còn lần lượt là 2 triệu thùng và 250.000 thùng. Dự thảo nghị quyết cấm Bình Nhưỡng xuất khẩu nhiên liệu khoáng sản, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất của mình. Washington muốn các nước thành viên cấm xuất khẩu thuốc lá thô và các loại thuốc lá sang Bình Nhưỡng. Reuters phân tích động thái này dường như nhắm vào cá nhân Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un do ông là người thích hút thuốc, bởi điếu thuốc lá thường xuyên xuất hiện trên tay ông Kim trong các bức ảnh mà truyền thông nước này công bố.Ngoài ra, trong dự thảo trên còn có nội dung áp lệnh đóng băng tài sản của tổ chức tin tặc dính líu tới Bắc Triều Tiên "Lazarus" mà Mỹ phỏng đoán là do Tổng cục trinh sát miền Bắc điều hành. Dự thảo nghị quyết này cũng có nội dung cấm mua lại hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin viễn thông từ Bắc Triều Tiên.Tuy nhiên, Reuters nhận định với tình hình hiện nay, không rõ dự thảo lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên này có được đưa ra biểu quyết hay không và thời điểm đưa ra biểu quyết là khi nào.