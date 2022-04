Hàn Quốc có thể sẽ dỡ bỏ hạn chế về tụ tập, thời gian mở cửa kinh doanh từ tuần sau

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội và phương án bình thường hóa hệ thống phòng dịch, y tế trong cuộc họp ngày 15/4 để áp dụng từ ngày 18/4.Có khả năng Ủy ban sẽ thiên về phương án gần như xóa bỏ các biện pháp phòng dịch, như dỡ bỏ mọi hạn chế về tụ tập riêng tư và thời gian kinh doanh, ngoại trừ các quy tắc phòng dịch thiết yếu như đeo khẩu trang trong không gian kín.Trước đó, Trưởng Ban chiến lược xã hội Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Son Young-rae ngày 12/4 cho biết Chính phủ đang xem xét phương án xóa bỏ hạn chế về thời gian mở cửa kinh doanh tới 12 giờ đêm và tụ tập riêng tư tối đa 10 người như hiện nay.Trên thực tế, số ca nhiễm COVID-19 trong nước đang có chiều hướng giảm rõ rệt. Số ca mắc bình quân ngày trong vòng một tuần qua là hơn 180.000 ca, giảm hơn một nửa so với bình quân 400.000 ca/ngày vào trung tuần tháng 3, đỉnh điểm của làn sóng lây nhiễm Omicron. Số ca nặng và ca tử vong cũng đã giảm từ 1.300 ca và 400 ca lúc đỉnh dịch xuống ngưỡng 1.000 ca và 100 ca ở thời điểm hiện tại.Chính phủ nhận định khoảng một phần ba dân số đã mắc COVID-19, tỷ lệ bao phủ vắc-xin ở mức cao, có thể coi đã hình thành miễn dịch cộng đồng ở một mức độ nhất định, dù chưa thể kỳ vọng dịch bệnh chấm dứt, nhưng ít lo ngại dịch bệnh tái bùng phát quy mô lớn.Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng đã giảm xuống ngưỡng 50%, hệ thống y tế duy trì ở mức ổn định, thỏa mãn điều kiện để Chính phủ có thể xúc tiến lại lộ trình khôi phục đời sống thường nhật, bị gián đoạn vào tháng 11 năm ngoái.Kể từ tháng 3/2020, Chính phủ Hàn Quốc đã dừng hoạt động các cơ sở tôn giáo, thể thao trong nhà, cơ sở giải trí. Tháng 12 cùng năm, Chính phủ cấm tụ tập trên 5 người tại các nhà hàng trên toàn quốc, rồi sau đó liên tục điều chỉnh hạn chế về quy mô tụ tập.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 14/4, Hàn Quốc ghi nhận 148.443 ca mắc COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 200.000 ca. Số ca mắc mới giảm 46.000 ca so với một ngày trước, và giảm 76.000 ca so với một tuần trước. Số ca nặng giảm 52 ca, còn 962 ca, lần đầu xuống dưới 1.000 ca trong vòng 38 ngày. Trong khi đó, số ca tử vong là 318 ca, tăng hơn 100 ca so với ngày hôm trước. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 20.352 ca, tỷ lệ tử vong là 0,13%.