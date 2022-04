Việt Nam bàn giao cho Hàn Quốc kẻ cầm đầu trang web đánh bạc quy mô gần 1 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc cho biết kẻ cầm đầu một tổ chức điều hành trang web đánh bạc online quy mô 1.200 tỷ won (976 triệu USD) đã bị bắt giữ tại Việt Nam và được bàn giao về nước vào ngày 15/4.Nghi phạm bị cáo buộc đã thông đồng với 20 người, điều hành tổng cộng 6 trang web đánh bạc trực tuyến từ tháng 7/2012 tới tháng 3 năm ngoái.Cách thức đánh bạc là người chơi đặt cược tiền vào kết quả thắng thua hoặc tỷ số trận đấu thể thao, gửi tiền vào hơn 110 tài khoản. Tổng cộng số tiền cược được nộp vào tài khoản lên tới 1.200 tỷ won (976 triệu USD), trong đó những kẻ chủ mưu đã thu lời 26,4 tỷ won (21,5 triệu USD) lợi nhuận phi pháp.Kẻ cầm đầu đường dây này đặt văn phòng ở các nước Hàn Quốc, Việt Nam và Campuchia, sắp đặt kế hoạch phạm tội một cách tinh vi, phân chia vai trò của từng đồng phạm như người điều hành trang web, người phát triển chương trình, người nhận tiền qua tài khoản giả mạo.Sở Cảnh sát khu vực Bắc tỉnh Gyeonggi đã tiến hành điều tra, thu thập được địa chỉ IP đăng nhập internet banking và tài khoản đánh bạc của tổ chức này, bắt giữ 9 đồng phạm trong nước, rồi sau đó đề nghị Bộ phận Hợp tác quốc tế Interpol thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia phối hợp điều tra để bắt giữ kẻ chủ mưu đang lẩn trốn tại nước ngoài.Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã phối hợp với Cảnh sát Campuchia để bắt giữ 5 đồng phạm lẩn trốn tại nước ngoài vào tháng 3 vừa qua. Khi phát hiện kẻ chủ mưu đang lẩn trốn tại Việt Nam, Cảnh sát đã đề nghị Công an Việt Nam truy dấu tên này.Vào tháng trước, Công an Việt Nam thu thập được tin báo tiết lộ địa điểm ẩn náu của tên cầm đầu. Sau khi bị siết chặt vòng vây, y đã phải ra Công an địa phương tự thú vào ngày 16/3, và được phía Việt Nam bàn giao lại cho Cảnh sát Hàn Quốc.