Hàn Quốc dỡ bỏ hoàn toàn quy định hạn chế về số người tụ tập và thời gian hoạt động kinh doanh từ 18/4

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 15/4, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo Chính phủ đã quyết định dỡ bỏ toàn bộ lệnh giãn cách xã hội hiện hành, bao gồm cả quy định tụ tập tối đa 10 người và hạn chế thời gian hoạt động kinh doanh đến 12 giờ đêm.Quy định số người tụ tập tối đa 299 người trong các sự kiện lớn hay biểu tình và tối đa 70% số người tại cơ sở tôn giáo cũng sẽ được bãi bỏ. Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 18/4.Chính phủ cũng quyết định cho phép hoạt động ăn uống bên trong rạp chiếu phim, cơ sở tôn giáo và cơ sở tập trung đông người từ ngày 25/4.Thủ tướng Kim giải thích Chính phủ quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh giãn cách xã hội bởi tình hình phòng dịch đã được kiểm soát ổn định, năng lực y tế đảm bảo. Tuy nhiên, quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài vẫn duy trì như hiện nay. Chính phủ sẽ đánh giá về tình hình phòng dịch sau hai tuần và xem xét về quy định đeo khẩu trang bên ngoài tại những nơi có mức độ rủi ro thấp.Thủ tướng Kim cho biết sẽ điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm với dịch COVID-19 từ cấp 1 (cấp cao nhất) xuống cấp 2 do hiện có thể quản lý COVID-19 trong hệ thống y tế thông thường mà không gây bất tiện lớn. Theo đó, nếu việc điều chỉnh cấp độ bệnh được tiến hành thì việc cách ly khi nhiễm bệnh sẽ chuyển sang mức khuyến cáo thay vì bắt buộc như hiện nay, và việc điều trị tại nhà cũng sẽ không còn nữa.Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) sẽ thông báo về quyết định điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm với COVID-19 vào ngày 25/4. Nhằm giảm thiểu tối đa hỗn loạn, việc thực thi sẽ được tiến hành từng bước trong vòng 4 tuần.Trong khi đó, tính đến 0 giờ ngày 15/4, Hàn Quốc ghi nhận 125.846 ca nhiễm COVID-19 mới. Thêm 264 ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ tử vong là 0,13%. Số ca bệnh nguy kịch tăng 37 ca lên 999 ca. Số ca đang điều trị tại nhà là 907.342 ca, tăng 131.604 ca. Tỷ lệ dân số đã tiêm vắc-xin COVID-19 mũi thứ 4 đạt 0,7%, mũi thứ ba là 64,3% và mũi thứ hai 86,8%.