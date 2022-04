Hàn Quốc lấy ý kiến các ban ngành Chính phủ về việc gia nhập CPTPP

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã bắt đầu quy trình lấy ý kiến các Bộ ngành hữu quan Chính phủ, giai đoạn đầu tiên để gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).CPTPP là hiệp định thương mại tự do đa phương có sự tham gia của 11 nước ven Thái Bình Dương, từ Canada, Mexico, tới Australia, Nhật Bản, Việt Nam. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nước thành viên gộp lại hiện đạt khoảng 11.000 tỷ USD, chiếm 13% GDP toàn thế giới. Gần đây, Anh và Trung Quốc cũng đã đăng ký gia nhập hiệp định này.Tại Hội nghị chiến lược an ninh kinh tế đối ngoại diễn ra vào tuần trước, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố về việc sẽ đăng ký gia nhập CPTPP trong nhiệm kỳ Chính phủ đương nhiệm.Trong ngày 15/4, Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ lấy ý kiến của 11 Bộ trưởng tham gia Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại. Sau khi quy trình này được hoàn tất, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, cơ quan chủ quản về việc gia nhập, sẽ báo cáo kế hoạch xúc tiến gia nhập hiệp định lên Quốc hội. Các quy trình còn lại cho tới khi được gia nhập trên thực tế có thể mất tối thiểu một năm.Hàn Quốc kỳ vọng việc gia nhập CPTPP sẽ giúp giải tỏa vấn đề chuỗi cung ứng, hiện đang gặp nhiều trở ngại do mâu thuẫn địa chính trị và sự mở rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Ngoài ra, việc gia nhập cũng được giới doanh nghiệp ngành chế tạo hoan nghênh.Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) nhận định nếu gia nhập CPTPP, thương mại sẽ được mở rộng, GDP thực tế của Hàn Quốc sẽ tăng từ 0,33% đến 0,35%, phúc lợi tiêu dùng cũng tăng lên 3 tỷ USD một năm.Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và thủy sản lại lo ngại có thể bị ảnh hưởng lớn do sự mở cửa thị trường ở các lĩnh vực này.