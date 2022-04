Kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc tháng 3 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 14/4 cho biết kim ngạch xuất khẩu công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Hàn Quốc tháng 3 đạt 23,26 tỷ USD, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm ngoái (17,41 tỷ USD), quy mô tháng cao kỷ lục kể từ khi lập số liệu thống kê ICT năm 1996. Kim ngạch xuất khẩu ICT của Hàn Quốc ghi nhận mức cao kỷ lục gần đây nhất là vào tháng 12 năm 2021 với 22,14 tỷ USD.Kim ngạch xuất khẩu ICT bình quân ngày trong tháng 3 đạt 1,01 tỷ USD, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái (730 triệu USD), thành tích cao nhất từ trước đến nay (chỉ xét riêng trong tháng 3).Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu ICT đã tăng trưởng hai chữ số 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 4 năm 2021. Kim ngạch nhập khẩu ICT của Hàn Quốc tháng trước đạt 12,86 tỷ USD. Cán cân thương mại ICT thặng dư 10,4 tỷ USD.Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu 4 mặt hàng chủ lực đều tăng trên dưới 40%, gồm chíp bán dẫn 37,9%, màn hình 45,3%, điện thoại di động tăng 36,9%, máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 36,9%.Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 13,2 tỷ USD, vượt ngưỡng 10 tỷ USD 11 tháng liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu màn hình đạt 2,45 tỷ USD, đà tăng 19 tháng liên tiếp do nhu cầu về màn hình đi-ốt phát quang hữu cơ (OLED) vẫn duy trì. Xuất khẩu điện thoại di động đạt 1,51 tỷ USD, quy mô xuất khẩu đảo chiều từ giảm sang tăng.Theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng công nghệ thông tin và tuyền thông sang thị trường Trung Quốc tăng 28,6%, tiếp theo là Việt Nam 48,9%, Mỹ 37,7%, Liên minh châu Âu 27,1% và Nhật Bản 14,2%.