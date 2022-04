Băng biển tại Nam Cực tăng 5-6% trong vòng từ năm 1979-2014

Photo : YONHAP News

Bất chấp ảnh hưởng của hiện tượng Trái đất nóng lên, một kết quả nghiên cứu cho thấy lớp băng trên biển Nam Cực đang tăng lên, nguyên nhân là do "sự biến động tự nhiên".Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc (KOPRI) công bố kết quả nghiên cứu chung giữa nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Kim Seong-joong dẫn đầu và nhóm nghiên cứu của Cơ quan Quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ cùng Đại học Hawaii, cho thấy trong vòng từ năm 1979 tới năm 2014, băng biển ở Nam Cực đã tăng tối đa 5-6% tùy theo từng khu vực.Nguyên nhân băng biển tăng là do "sự biến động tự nhiên" xảy ra trong quá trình tự nhiên, không liên quan trực tiếp tới hoạt động của con người.Viện nghiên cứu cho biết nhiệt độ khu vực Đông Thái Bình Dương giảm, nhiệt độ khu vực Đại Tây Dương nhiệt đới và Nam Thái Bình Dương tăng, đã khiến nhiệt độ biển Nam Cực giảm, giúp cho quá trình hình thành băng biển.Viện nghiên cứu kỳ vọng nghiên cứu lần này sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy về dự đoán khí hậu, trong bối cảnh dự đoán về băng biển có độ khó ngày càng cao hơn do nhiều sự thay đổi phức tạp.Kết quả nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí học thuật quốc tế "Biến đổi khí hậu tự nhiên" (Nature Climate Change) ngày 15/4.