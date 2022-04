Số ca nhiễm COVID-19 mới dưới ngưỡng 50.000 ca sau hơn hai tháng

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/4, Hàn Quốc ghi nhận 47.743 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 47.729 ca phát sinh trong cộng đồng và 14 ca ngoại nhập. Số ca nhiễm mới lần đầu giảm dưới ngưỡng 50.000 ca sau 68 ngày kể từ ngày 9/2, thấp hơn 45.258 ca so với một ngày trước và giảm 43.185 ca so với một tuần trước.Số ca nguy kịch là 850 ca, giảm 43 ca so với ngày hôm trước. Thêm 132 ca tử vong do COVID-19, giảm 71 ca so với số liệu một ngày trước, và giảm 126 ca so với một tuần trước.Công tác đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 4 cho người trên 60 tuổi đã bắt đầu từ ngày 18/4.Theo kết quả nghiên cứu của Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm quốc gia, hai tuần sau khi tiêm vắc-xin mũi thứ 4, kháng thể sẽ tăng tối đa gấp 2,5 lần so với 4 tuần sau khi tiêm mũi thứ ba.Người dân có thể lựa chọn trung tâm tiêm chủng và đặt lịch thông qua trang chủ đặt lịch tiêm vắc-xin COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr), hay gọi điện đến đường dây nóng 1339 của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương, hoặc số điện thoại tiếp dân của chính quyền địa phương.Trong một tin liên quan, lô hàng 102.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống "Paxlovid" của hãng dược Pfizer cùng ngày đã về đến Hàn Quốc. Như vậy, Seoul đã nhập về tổng cộng 726.000 liều thuốc Paxlovid.