Nhiều lễ tưởng niệm 8 năm thảm họa chìm tàu Sewol được tổ chức trên toàn Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong ngày 16/4, nhiều nơi tại Hàn Quốc đã tổ chức lễ kỷ niệm 8 năm thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014).Vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Hiệp hội gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol và Quỹ ngày 16 tháng 4 đã tổ chức lễ tưởng niệm tại công viên Hwarang, thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.Jang Ae-jin, một nữ học sinh trường trung học phổ thông Danwon (thành phố Ansan) từng có mặt trên chiếc tàu định mệnh năm nào, giờ đây đã trở thành một nhân viên cấp cứu 26 tuổi. Tại lễ tưởng niệm, cô đã đọc bức thư gửi gắm niềm thương nhớ tới những người bạn đã khuất, khiến nhiều người không kìm được nước mắt.Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cũng đại diện Chính phủ có bài phát biểu tưởng niệm, xin lỗi vì Chính phủ đã không bảo vệ được tính mạng người dân, không bảo vệ được người thân của các gia quyến.Một số gia quyến của các nạn nhân trường trung học phổ thông Danwon đã lên tàu tới vùng biển thuộc huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla, nơi tàu Sewol bị chìm 8 năm trước. Họ rắc hoa anh đào và hoa cúc lên biển, an ủi những người con đã không thể đón mùa hoa nở của cuộc đời.Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại Công viên gia đình Incheon, nơi an nghỉ của 43 nạn nhân là những người dân thường và hai thợ lặn hy sinh trong quá trình cứu hộ. Đại diện gia quyến tuyên bố họ sẽ còn tiếp tục chiến đấu, dù là trong vòng 80 năm nữa để tìm lời giải đáp cho câu hỏi tại sao tàu Sewol bị chìm, tại sao người thân của họ lại không được cứu hộ.Một nghi lễ mặc niệm đã được tổ chức vào đúng 4 giờ 16 phút ngày 16/4. Ngoài ra, tổ chức dân sự Liên minh người dân về lời hứa ngày 16/4 đã tổ chức lễ thắp nến tưởng nhớ 304 nạn nhân thiệt mạng tại không gian tưởng niệm tàu Sewol phía trước trụ sở Hội đồng thành phố Seoul.Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị Ủy ban điều tra đặc biệt vụ chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và thảm họa chìm tàu Sewol (gọi tắt là Ủy ban điều tra đặc biệt các sự cố, thảm họa xã hội) nỗ lực tới cùng để làm rõ sự thật. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol thì nhấn mạnh việc xây dựng một đất nước Hàn Quốc an toàn chính là cách tưởng nhớ các nạn nhân một cách thành tâm nhất.Vào ngày 16/4/2014, tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn chở 476 người, gồm hành khách và thủy thủ đoàn, đã gặp nạn và chìm khi đang di chuyển từ cảng Incheon, thành phố Incheon, đến đảo Jeju, khiến 304 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là các em học sinh trường trung học phổ thông Danwon, đang trong chuyến đi thực tế.