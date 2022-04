Các doanh nghiệp IT Hàn Quốc tích cực khai thác thị trường nước ngoài

Photo : YONHAP News

Hai doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) hàng đầu của Hàn Quốc là Naver và Kakao đang tích cực cạnh tranh, khai thác thị trường nước ngoài.Ứng dụng Line của hãng Naver đang là ứng dụng trò chuyện trực tuyến số một tại Nhật Bản. Cứ 10 người dân Nhật Bản lại có 7 người đang sử dụng ứng dụng này. Phía Naver cho biết trên toàn thế giới hiện có hơn 200 triệu người đang sử dụng ứng dụng Line. Hãng đang cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng thông qua nền tảng trò chuyện này, như công nghệ tài chính, mua sắm, game, chuỗi khối, giao hàng, giải trí.Hãng Naver với "thuyền trưởng mới" là Tổng giám đốc điều hành Choi Soo-yeon sinh năm 1981 đang tuyên bố sẽ tấn công thị trường nước ngoài, tạo ra thêm nhiều ứng dụng tương tự khác như Line.Hãng tuyên bố sẽ mở rộng xúc tiến tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, đạt doanh số 15.000 tỷ won (12,16 tỷ USD), với 1 tỷ người dùng trên toàn cầu trong vòng 5 năm tới.Trong khi đó, hãng Kakao cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội trên trường quốc tế. Ông Kim Beom-soo, nhà sáng lập Kakao, đã xin rút khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị để tập trung cho "mảng kinh doanh mới tại nước ngoài".Hiện tại, doanh thu tại nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Kakao. Hãng đặt mục tiêu sẽ nâng tỷ trọng này lên 30% trong vòng ba năm tới, mở rộng thị phần trên toàn cầu.Tuy nhiên, có phân tích cho rằng các doanh nghiệp IT trong nước tích cực khai thác thị trường nước ngoài còn có nguyên do khác. Ở trong nước, các doanh nghiệp IT đang chịu sức ép trước nhiều chỉ trích như vấn đề thu phí nền tảng, tranh cãi về việc xâm hại quyền kinh doanh đường phố, vì thế mà các hãng đã chuyển sự chú ý ra nước ngoài.Một quan chức Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) phân tích do trong dư luận có nhiều nhận thức tiêu cực, nên quy chế với doanh nghiệp nền tảng đang ngày một bị siết chặt hơn. Tại Hàn Quốc, khi một đơn vị vươn lên trở thành doanh nghiệp lớn thì lại bị hạn chế về việc giao dịch hay xuất vốn.Nếu các doanh nghiệp IT giảm đầu tư trong nước thì sẽ nảy sinh lo ngại việc làm giảm. Do vậy, có ý kiến cho rằng Chính phủ nên hỗ trợ về mặt chế độ khi các doanh nghiệp xúc tiến dự án mới, như xây dựng một cơ quan điều đình mâu thuẫn với các doanh nghiệp truyền thống.