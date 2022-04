Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của OECD tháng 2 cao kỷ lục 31 năm gần đây

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 17/4 công bố tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 2 của 38 nước thành viên đạt 7,7%, mức cao kỷ lục sau 31 năm 2 tháng kể từ tháng 12 năm 1990.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng OECD tháng 2 tăng 0,5% so với một tháng trước, và tăng mạnh 6% so với cùng kỳ năm ngoái (1,7%).OECD giải thích giá năng lượng tăng đột biến là nguyên nhân chính đẩy giá tiêu dùng và giá thực phẩm gia tăng. Giá năng lượng ở các nước thành viên OECD tăng 26,6% và giá thực phẩm tăng 8,6%.Trừ Ba Lan, xu hướng tăng giá tiêu dùng ở 37 nước thành viên OECD đều tăng so với một tháng trước. Đặc biệt, tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ tháng 2 là 54,5%, nghiêm trọng nhất trong số các nước thành viên.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 2 là 3,7%, cao thứ 32 trong số 38 nước thành viên.Trong bối cảnh giá năng lượng và thực phẩm liên tục leo thang do ảnh hưởng từ chiến sự Nga-Ukraine, một số nước như Hàn Quốc, Mỹ và Anh đã đưa ra số liệu thống kê của tháng 3, cho thấy xu hướng tăng giá tiêu dùng ở một số nước vẫn có chiều hướng tiếp tục. Do đó, nhiều khả năng tỷ lệ lạm phát trong tháng 3 của OECD sẽ cao hơn so với tháng 2.