Quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ nhất trí đáp trả mạnh mẽ nếu Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 18/4 đã gặp gỡ Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk, chỉ sau hai tuần kể từ cuộc gặp trực tiếp tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 4/3.Trả lời phỏng vấn sau cuộc họp, ông Noh giải thích quan chức hai nước nhóm họp trực tiếp chỉ sau hai tuần bởi nhận thấy tình hình hiện nay đang bước vào thời điểm rất nhạy cảm. Seoul và Washington đều bày tỏ quan ngại trước khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục có động thái gia tăng căng thẳng khi nước này tuyên bố tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa.Nếu miền Bắc tiếp tục có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc như thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), thì Hàn Quốc và Mỹ sẽ đề xuất biện pháp đáp trả mạnh mẽ tại Hội đồng bảo an dựa trên nền tảng mối quan hệ hợp tác song phương bền vững.Trưởng đoàn đàm phán Noh và Đặc phái viên Sung Kim đều đồng quan điểm rằng việc duy trì tư thế phòng thủ liên quân Hàn-Mỹ vững chắc là quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Sung Kim tái khẳng định cam kết phòng thủ của Washington đối với Seoul.Về phần mình, Đặc phái viên Sung Kim nhấn mạnh lại lập trường của hai nước về việc lên án và cần có biện pháp ứng phó mạnh mẽ đối với hành vi làm căng thẳng leo thang của Bắc Triều Tiên.Tại cuộc họp này, quan chức hạt nhân Hàn-Mỹ đã thảo luận về phương án ứng phó với các động thái tiếp theo của miền Bắc bao gồm cả khả năng nước này tiếp tục cho thử nghiệm hạt nhân. Quan chức hai nước nhất trí cần duy trì năng lực răn đe liên quân mạnh mẽ nhất có thể trên bán đảo Hàn Quốc. Đây cũng là lý do mà liên quân hai nước đang tiến hành tập trận chung.Mặt khác, ông Sung Kim nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận ngoại giao, và sẵn sàng gặp gỡ Bình Nhưỡng vô điều kiện, ở bất cứ đâu vào bất kỳ lúc nào.Trong các phát biểu trước đó, Đặc phái viên Sung Kim cho biết thông qua chuyến thăm Seoul lần này, Washington một lần nữa khẳng định lập trường mạnh mẽ trong việc bảo vệ an ninh của Mỹ cùng các nước đồng minh, bao gồm cả Hàn Quốc. Ông Sung Kim mong rằng sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Trưởng đoàn đám phán Noh và các cộng sự trong giai đoạn chuyển giao chính quyền, cũng như hợp tác với nhân sự mới của Chính phủ tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.Trong ngày 19/4, Đặc phái viên Sung Kim tiếp tục có lịch trình gặp Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young và Thứ trưởng Bộ Thống nhất Choi Young-joon. Trong thời gian tại Hàn Quốc, Đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ gặp gỡ một số nhân sự của Chính phủ mới như Ủy ban chuyển giao chính quyền Tổng thống đắc cử.