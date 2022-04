Ra mắt liên minh ba địa phương đầu tiên tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

"Liên minh đặc biệt Busan-Ulsan-Nam Gyeongsang", mô hình "chính quyền địa phương đặc biệt" đầu tiên tại Hàn Quốc, đã chính thức ra mắt vào ngày 19/4.Căn cứ theo Luật Tự trị địa phương được sửa đổi toàn diện vào tháng 1 năm nay, "chính quyền địa phương đặc biệt" có thể được thiết lập khi có sự nhất trí của trên hai địa phương nếu nhận thấy cần thiết hợp tác xử lý nghiệp vụ chung vì một mục đích nào đó.Cùng ngày, chính quyền thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang cùng các ban ngành hữu quan như Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Địa chính và giao thông, đã ký kết "Thỏa thuận phân quyền", trong đó bao gồm kế hoạch thực thi mạng lưới giao thông kết nối các đô thị lớn, xây dựng và vận hành hệ thống xe buýt nhanh nối các địa phương, Bộ Địa chính và giao thông ủy quyền cho chính quyền địa phương đặc biệt về các trung tâm phân phối hàng hóa kết nối trên hai tỉnh, thành.Với việc bàn giao các nghiệp vụ quốc gia nói trên cho chính quyền địa phương đặc biệt, Bộ Hành chính và an toàn kỳ vọng các điều kiện khu vực sẽ được phản ánh một cách chính xác, quyền hạn cần thiết cho việc xử lý nghiệp vụ của địa phương sẽ được mở rộng hơn, nâng cao hiệu quả công việc.Trước đó, ba địa phương Busan, Ulsan và Nam Gyeongsang đã thảo luận và lập ra quy định của "chính quyền địa phương đặc biệt", được Bộ Hành chính và an toàn phê chuẩn vào ngày 18/4, hoàn tất quy trình chính thức.Liên minh đặc biệt sẽ chính thức hoạt động từ tháng 1 năm sau. Cho tới cuối năm nay, các địa phương sẽ lập ra Hội đồng Liên minh đặc biệt gồm 27 thành viên, trong đó mỗi địa phương chọn ra 9 thành viên. Sau khi các Tỉnh trưởng và Thị trưởng mới nhậm chức vào ngày 1/7 và Hội đồng các tỉnh, thành được hoàn thiện thì công tác chuẩn bị dự kiến sẽ được đẩy nhanh hơn nữa.