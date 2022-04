Ứng cử viên Thống đốc BOK nhận định cần nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát

Photo : YONHAP News

Trong phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Ủy ban Kế hoạch và tài chính thuộc Quốc hội ngày 19/4, ứng cử viên Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong đã trả lời các câu hỏi của chính giới về triển vọng và chính sách liên quan đến giá cả tiêu dùng.Ông Rhee cho rằng yếu tố gây lạm phát hiện nay một phần là do nguồn cung và chuỗi cung ứng. Về nhu cầu, chi tiêu tài khóa đang tăng lên, giãn cách xã hội chấm dứt khiến tiêu dùng bùng nổ sau một thời gian dài bị kìm nén do dịch COVID-19, dẫn tới lạm phát tăng. Do đó, nếu BOK không tăng lãi suất kể kiềm chế lạm phát thì giá cả sẽ còn tăng hơn nữa.Với trường hợp của Mỹ, lãi suất được tăng mạnh sau khi vật giá leo thang khiến tầng lớp yếu thế trong xã hội chịu ảnh hưởng xấu. Do đó, ứng cứ viên Rhee cho rằng việc đưa ra tín hiệu tăng lãi suất trước để ổn định tâm lý kỳ vọng là hướng đi đúng đắn cho đến thời điểm hiện tại.Vấn đề nợ hộ gia đình có liên quan đến bất động sản nên việc đưa ra tín hiệu tăng lãi suất cũng quan trọng không kém, song không thể chỉ phụ thuộc vào chính sách lãi suất của BOK để kiểm soát vấn đề một cách hiệu quả được. Ông Rhee đề xuất cần lập nhóm chuyên trách từ cấp trung ương đến địa phương, cân nhắc các vấn đề về cơ cấu, tài chính và tầng lớp yếu thế trong xã hội để đưa ra một giải pháp toàn diện.Khi được hỏi về triển vọng tăng giá tiêu dùng, ứng cử viên Rhee cho rằng giá cả sẽ còn tiếp tục tăng trong khoảng một đến hai năm nữa. Ông cũng nhận định việc Chính phủ xúc tiến ngân sách bổ sung có thể kích thích lạm phát là “sự bù đắp có chọn lọc không thể tránh khỏi”. Nếu quy mô ngân sách bổ sung ảnh hưởng đến vật giá một cách vĩ mô thì BOK cũng cần phải trao đổi với các cơ quan chính sách của Chính phủ.Trong khi đó, dư luận cũng đang chú ý đến câu trả lời của ông Rhee liên quan đến quá trình gây dựng tài sản và lý do được miễn nghĩa vụ quân sự của ông này.Ứng cử viên Rhee được miễn đi nghĩa vụ quân sự do di chứng sau phẫu thuật tái tạo khớp khối vào năm 1986. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng ông này đã không nộp giấy tờ y tế chứng minh liên quan.