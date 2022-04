IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm 2022 xuống còn 2,5%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” công bố ngày 19/4 (giờ địa phương), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay đạt 2,5%, giảm 0,5% so với dự báo đưa ra trước đó.IMF dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn thế giới năm nay đạt 3,6%, giảm 0,8% so với con số đưa ra trong báo cáo hồi tháng 1.Trong báo cáo lần này, IMF hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước lớn, trong đó hạ 0,3% triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ, 1,1% ở khu vực đồng tiền chung euro và 0,4% đối với Trung Quốc. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Nga và Ukraine trong năm nay được dự đoán lần lượt đạt -8,5% và -35% do chiến tranh.IMF phân tích chiến sự Nga-Ukraine đã khiến tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng và lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn, nhiều nước thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chính. Thêm vào đó, việc Trung Quốc phong tỏa một số thành phố do dịch COVID-19 cũng khiến tăng trưởng kinh tế có khả năng còn trì trệ hơn nữa.Theo đó, tổ chức này khuyến cáo các nước nên xúc tiến các chính sách phù hợp với tình hình quốc gia. Việc siết chặt chính sách tiền tệ là cần thiết để kiểm soát lạm phát, song Chính phủ các nước cần đưa ra chính sách tinh tế để phục hồi nền kinh tế. Đặc biệt, các nước cần thận trọng cân nhắc về vấn đề giảm hỗ trợ cho tầng lớp yếu thế trong xã hội vốn đang gặp khó khăn hơn do lạm phát.Quỹ Tiền tệ quốc tế đã nâng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong năm nay lên 4%, cao hơn 0,9% so với dự báo trước đó.