Hàn Quốc cân nhắc bỏ quy định đeo khẩu trang khi ra ngoài vào đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 20/4, Bộ trưởng Hành chính và an toàn Hàn Quốc kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Jeon Hae-cheol cho biết Chính phủ sẽ đánh giá kỹ lưỡng tình hình phòng dịch và thu thập ý kiến chuyên gia để đưa ra quyết định về việc có tiếp tục quy định đeo khẩu trang khi ra bên ngoài hay không vào đầu tháng 5.Nhiều lễ hội tại địa phương từng bị hoãn hoặc không tổ chức trong thời gian qua do dịch COVID-19 dự kiến sẽ được nối lại sau khi lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ.Ông Jeon cho biết Chính phủ sẽ thực hiện quản lý phòng dịch thông qua chỉ đạo và hướng dẫn người dân tuân thủ biện pháp phòng dịch cơ bản, và rà soát an toàn đối với các sự kiện lễ hội của địa phương. Chính phủ cũng sẽ tạm ngừng thẩm định và cấp phép cho các chương trình lễ hội địa phương có quy mô trên 300 người tham dự.Bộ trưởng Jeon Hae-cheol nhận định mặc dù các chỉ số phòng dịch có xu hướng ổn định song vẫn cần theo dõi và quản lý liên tục. Chính phủ sẽ tập trung năng lực y tế để quản lý dịch bệnh với nhóm nguy cơ rủi ro cao, đồng thời nỗ lực để ứng phó với biển thể virus mới. Thời gian gần đây, Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm ba biến thể tái tổ hợp gen trong nước. Cơ quan phòng dịch sẽ chuẩn bị các biện pháp đối phó và tiếp tục theo dõi xu hướng phát sinh biến thể mới ở nước ngoài và khả năng lây lan vào trong nước.Thời gian chuyển đổi điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch COVID-19 từ cấp 1 (cấp cao nhất) xuống cấp 2 sẽ bắt đầu từ tuần sau và kéo dài trong 4 tuần. Cơ quan phòng dịch sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chính thức hạ cấp độ bệnh truyền nhiễm với COVID-19 hay không vào cuối tháng 5, sau khi đánh giá tình hình thực hiện và trao đổi đầy đủ với chính quyền địa phương cùng giới y tế.Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 20/4, Hàn Quốc ghi nhận 111.319 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm 84.074 ca so với một tuần trước. Thêm 166 ca tử vong, trong đó gần 93% là ca là người trên 60 tuổi. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 từ đầu dịch đến nay là 0,13%.Số ca bệnh nguy kịch giảm 26 ca còn 808 ca. 600.245 ca đang điều trị tại nhà trên toàn quốc. Tỷ lệ toàn tất hai mũi tiêm COVID-19 đạt 86,8% dân số. 64,4% dân số đã tiêm mũi ba và 1,1% dân số đã tiêm mũi thứ 4.