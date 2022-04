Phó Thủ tướng Hàn Quốc hội đàm với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 18/4 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva tại Washington (Mỹ), thảo luận về phương án đối phó với rủi ro toàn cầu, như chiến tranh Nga-Ukraine, dịch COVID-19.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững của IMF là một công cụ hữu dụng để cung cấp thanh khoản cho các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và chiến tranh. Ông Hong đề nghị IMF đảm bảo nguồn vốn nhanh chóng để vận hành trơn tru Quỹ này.Quỹ tín thác Khả năng phục hồi và bền vững (Resilience and Sustainability Trust) là quỹ hỗ trợ tối đa 20 năm cho các nước thu nhập thấp và trung bình đối phó với biến đổi khí hậu và đại dịch.Bà Georgieva cho biết trong tháng này, IMF đã hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới do dịch bệnh, chiến tranh. Tuy nhiên, lãnh đạo IMF đánh giá Hàn Quốc ít chịu ảnh hưởng nhờ nền tảng tài chính lành mạnh, thực thi chính sách vĩ mô tích cực, như "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc".Mặt khác, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki đã có cuộc gặp với bà Nirmala Sitharaman, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, nước Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế lớn thế giới (G20) năm nay, thảo luận về hợp tác kinh tế song phương.Phó Thủ tướng Hong cho biết năm sau là năm khởi đầu của sự hồi phục kinh tế toàn cầu, rất cần tới sự phối hợp chính sách giữa các quốc gia. Hàn Quốc hy vọng G20 sẽ thảo luận về việc củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu và phục hồi thương mại tự do. Seoul cũng kỳ vọng các nước thành viên G20 sẽ đạt được thỏa thuận cụ thể về phương án tăng cường nguồn lực tài chính để đẩy mạnh hệ thống y tế toàn cầu.