Số bệnh nhân béo phì, thiếu dinh dưỡng tại Hàn Quốc tăng gấp đôi trong vòng 5 năm

Photo : KBS News

Cơ quan Giám định bảo hiểm y tế Hàn Quốc (HIRA) ngày 21/4 công bố báo cáo "Phân tích thống kê về thiếu dinh dưỡng và béo phì" trong vòng 5 năm gần đây.Trong năm ngoái, số bệnh nhân béo phì tại Hàn Quốc đạt 30.170 người, tăng gấp đôi so với số liệu năm 2017 là 14.966 người, tốc độ gia tăng 19,2% mỗi năm trong vòng 5 năm qua. Theo giới tính, bệnh nhân béo phì là nam giới tăng gấp 3,4 lần trong vòng 5 năm trở lại đây, nữ giới tăng gấp 1,6 lần, cho thấy tốc độ tăng ở nam giới cao hơn nhiều so với nữ giới.Trong số các bệnh nhân phải điều trị do béo phì năm ngoái, nhóm đối tượng là thanh thiếu niên dưới 20 tuổi, người ngoài 70 và 80 tuổi đang có tốc độ gia tăng nhanh chóng. Số bệnh nhân là thanh thiếu niên dưới 20 tuổi phải điều trị do béo phì là 4.457 người, tăng gấp 3,6 lần so với cách đây 5 năm; con số này ở trẻ dưới 10 tuổi là 3.120 em, tăng gấp khoảng 3 lần trong vòng 5 năm.Ngoài ra, số bệnh nhân phải tới bệnh viện điều trị do thiếu dinh dưỡng, như vitamin D, cũng gia tăng. Trong năm ngoái, số bệnh nhân thiếu dinh dưỡng là 335.441 người, tăng gấp đôi so với năm 2017 là 149.791 người, tốc độ tăng bình quân mỗi năm là 22% trong vòng 5 năm trở lại đây. Riêng tỷ lệ tăng trong năm ngoái là trên 30% so với năm 2020. Trong đó, trẻ dưới 10 tuổi tăng 80,9%, thanh thiếu niên dưới 20 tuổi tăng 69,6%, người ngoài 80 tuổi tăng 43,1%.Việc thiếu vitamin D là do cơ thể không thường xuyên ra ngoài để hấp thụ ánh sáng Mặt trời, hoặc do thói quen ăn uống mất cân bằng. Do vậy, có thể coi sự gia tăng bệnh nhân thiếu vitamin D là do người dân chủ yếu sinh hoạt trong nhà vào mùa dịch COVID-19 và ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn giao hàng tận nơi.