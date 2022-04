Tổng thống đắc cử cam kết dỡ bỏ mọi quy chế để phát triển địa phương

Photo : KBS News

Từ ngày 21/4, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lần lượt thăm các địa phương là tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Nam Gyeongsang và thành phố Busan trong vòng hai ngày. Ông Yoon dự kiến sẽ tới thăm một số cơ sở công nghiệp, lắng nghe các vấn đề vướng mắc của địa phương, chăm lo đời sống dân sinh.Trong ngày 20/4, ông Yoon đã thăm thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla, nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu trong việc điều hành quốc gia là để mọi người dân đều có một cuộc sống ấm no; cam kết sẽ dỡ bỏ mọi quy chế trong phạm vi có thể. Tổng thống đắc cử khẳng định dù người dân Hàn Quốc hay người nước ngoài, doanh nghiệp trong nước hay quốc tế, đều sẽ có thể tự do kiếm tiền tại Hàn Quốc, chỉ cần đóng thuế đầy đủ.Ông Yoon cũng cam kết phát triển nông thôn mới, một dự án mong mỏi từ lâu của địa phương, và nỗ lực để thiết lập hệ sinh thái ngân hàng đầu tư tại Jeonju, nơi đặt Quỹ hưu bổng quốc gia (NPS).Trong chuyến thăm thành phố Gwangju, Tổng thống đắc cử cam kết sẽ hỗ trợ trên phương diện Chính phủ để địa phương này có thể tăng trưởng trở thành một đô thị trung tâm về trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một "thung lũng Silicon" của Hàn Quốc dẫn đầu trong 100 năm sắp tới.Chuyến thăm địa phương lần này của ông Yoon cùng một loạt cam kết về phát triển khu vực được phân tích là nhắm tới cuộc bầu cử địa phương sắp sửa diễn ra sau hơn 40 ngày nữa. Tuy nhiên, phía ông Yoon lại cho rằng chuyến thăm lần này chỉ mang tính chất tái khẳng định quyết tâm thực hiện cam kết tranh cử Tổng thống.Mặt khác, phía Tổng thống đắc cử đang xem xét đặt nơi ở của Tổng thống là nhà công vụ Bộ Ngoại giao, thay vì nhà công vụ của Tổng tham mưu trưởng Lục quân như dự định ban đầu, do nơi này có những điểm bất hợp lý. Ngoài ra, ông Yoon cũng đang cân nhắc một số phương án khác.Tuy nhiên, nhà công vụ Bộ Ngoại giao vẫn đang được Ngoại trưởng sử dụng, nên Tổng thống đắc cử có thể sẽ vẫn phải sống tại nhà riêng ở phường Seocho (quận Seocho, Seoul) trong một khoảng thời gian sau khi nhậm chức.