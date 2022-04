Chỉ số giá sản xuất tháng 3 tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/4 công bố chỉ số giá sản xuất tháng 3 đạt 116,46 điểm, tăng 1,3% so với tháng trước, xu hướng tăng ba tháng liên tiếp.Xét theo mặt hàng, giá các mặt hàng công nghiệp tăng 2,3%. Đặc biệt, than đá và chế phẩm dầu mỏ tăng tới 15,6%, mức tăng cao nhất trong vòng một năm 9 tháng, kể từ tháng 6/2020.Mặc dù giá nông sản và thủy sản giảm, nhưng do giá các mặt hàng chăn nuôi như thịt gà tăng 3,5%, đã kéo chỉ số giá sản xuất lĩnh vực nông lâm, thủy sản tăng 0,2%.Chỉ số giá sản xuất ở lĩnh vực điện, gas, nước và xử lý rác thải cũng tăng 0,2% so với tháng trước, do giá nhiên liệu sản xuất như khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng.Lĩnh vực dịch vụ tăng 0,3% so với tháng 2, trong bối cảnh giá cả nhà hàng, khách sạn tăng vì phí nguyên liệu thực phẩm và nhân công tăng, và giá dịch vụ vận tải cũng leo thang do sự gia tăng hàng hóa vận tải hàng không.