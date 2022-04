Xuất khẩu của Trung Quốc sang Bắc Triều Tiên tăng gấp 13 lần trong quý I/2022

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 21/4 dẫn số liệu thống kê thương mại do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố, trong đó kim ngạch xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên của Trung Quốc quý I năm nay đạt 173,36 triệu USD, tăng gấp 13 lần so với cùng kỳ năm trước (13 triệu USD).Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên của Trung Quốc đạt 23,53 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với một năm trước.Kim ngạch thương mại Trung-Triều trong quý I năm nay đạt 196,89 triệu USD, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2021.Về các số liệu trên, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích vào tháng 1 năm nay, nhờ tuyến tàu hỏa nối thành phố Sinuiju của miền Bắc với thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) của Trung Quốc được nối lại sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19 mà vận tải hàng hóa thông qua tuyến tàu này được khôi phục lại bình thường. Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, như tần suất chuyến tàu hỏa, quy mô và hàng hóa vận chuyển.