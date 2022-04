“Boy With Luv” của BTS cán mốc 1,5 tỷ lượt xem trên Youtube

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý BigHit Music ngày 22/4 cho biết MV “Boy With Luv” (Bài thơ dành cho những điều bé nhỏ) của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) được phát hành vào tháng 4 năm 2019 đã cán mốc 1,5 tỷ lượt xem trên kênh Youtube vào lúc 4 giờ 43 phút chiều ngày 21/4 (giờ Hàn Quốc).Đây là MV đầu tiên của BTS đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem trên kênh Youtube. “Boy With Luv” chỉ mất 5 tháng để thu hút thêm 100 triệu lượt view kể từ khi chạm mốc 1,4 tỷ lượt xem hồi tháng 11 năm ngoái.Đây là ca khúc chủ đề của album "Map of the Soul : Persona" của BTS, kể về sự quan tâm và tình yêu đối với sự tồn tại của đối phương, niềm vui nhỏ bé và giản dị khi được yêu thương.Ca khúc có sự góp giọng của ngôi sao nhạc Pop người Mỹ Halsey. Cô cũng xuất hiện trong MV này. Ngay sau khi phát hành, “Boy With Luv” đã lọt bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard (Mỹ) ở vị trí thứ 8, và trụ vững bảng xếp hạng này trong 8 tuần liên tiếp.Tính đến nay, trong số các video ca khúc BTS đã phát hành có 36 MV đã vượt mốc 100 triệu lượt xem. Ngoài “Boy With Luv”, còn có các ca khúc khác là “DNA” và “Dynamite” đều đạt hơn 1,4 tỷ lượt xem, bản phối lại của “MIC Drop” cũng vượt 1 tỷ lượt xem.7 chàng trai BTS đang có kế hoạch phát hành ca khúc mới vào tháng 6 năm nay.