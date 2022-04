IMF nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng Hàn Quốc năm 2022 lên 4%

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” (World Economic Outlook) công bố ngày 24/4, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay của Hàn Quốc đạt 4%, cao hơn 1,6% so với mức bình quân 2,4% của 8 nước phát triển trong khu vực châu Á.Theo phân loại của IMF, 8 nước phát triển trong khu vực châu Á gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Australia, Singapore, Hong Kong, New Zealand và Ma Cao. Trong đó, chỉ có New Zealand (5,9%) được dự báo là có tỷ lệ lạm phát cao hơn Hàn Quốc.Ngoài ra, Hàn Quốc đúng thứ hai trong danh sách nước chịu nhiều ảnh hưởng liên quan đến chiến sự Nga-Ukraine.IMF đã nâng 2,3% mức dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc năm nay so với dự báo đưa ra trước đó hồi tháng 10 năm ngoái (làm tròn đến số thập phân đầu tiên). Đây cũng là mức điều chỉnh tăng nhiều thứ hai trong số 8 nước phát triển khu vực châu Á, chỉ sau New Zealand (tăng 3,7%).IMF điều chỉnh dự báo tỷ lệ lạm phát của Singapore tăng 2%, Australia tăng 1,8%, Đài Loan và Ma Cao 0,8%, Nhật Bản 0,4%, ngược lại Hong Kong giảm 0,2%.Dự báo về tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc thấp hơn của Mỹ (7,7%) và mức bình quân ở các nước phát triển khu vực châu Âu (5,5%), song ở mức cao trong khu vực châu Á.IMF nhận định chiến sự Nga-Ukraine là nguyên nhân chính làm đảo lộn sơ đồ dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 4 năm nay và tháng 10 năm ngoái. Giá nguyên liệu thô và giá ngũ cốc leo thang gây ảnh hưởng đến toàn thế giới.Một quan chức Viện nghiên cứu chính sách quốc gia Hàn Quốc cho biết nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và khủng hoảng năng lượng ở châu Âu do chiến sự Nga-Ukraine là nguyên nhân khiến vật giá leo thang. Các nước châu Á ít chịu ảnh hưởng bởi vấn đề này, song Hàn Quốc có xu hướng chịu tác động tương đối cao so với các nước châu Á khác do là nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài.