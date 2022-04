Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc tháng 3 lần đầu vượt 70 triệu USD

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và giới doanh nghiệp thực phẩm ngày 25/4 cho biết kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc trong tháng 3 vừa qua đạt 71,58 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 35,8% so với một tháng trước. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền của Hàn Quốc vượt ngưỡng 70 triệu USD/tháng, phá vỡ kỷ lục 66,66 triệu USD hồi tháng 12 năm ngoái.Trong tháng 3, xuất khẩu mỳ ăn liền đạt 20.119 tấn, lần đầu vượt mốc 20.000 tấn, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 35,7% so với tháng 2.Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền của Hàn Quốc cao gấp 64,3 lần so với kim ngạch nhập khẩu (1,11 triệu USD), lượng xuất khẩu cao gấp 132,4 lần lượng nhập khẩu (152 tấn).Theo quốc gia, kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc đạt 19,08 triệu USD, chiếm nhiều nhất; tiếp theo lần lượt là Mỹ (9,75 triệu USD), Nhật Bản (5,71 triệu USD), Thái Lan (2,9 triệu USD), Canada (2,89 triệu USD), và Philippines (2,75 triệu USD), Malaysia (2,53 triệu USD), Hong Kong (2,26 triệu USD) và Hà Lan (2,2 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền sang một số nước cũng vượt ngưỡng 1 triệu USD như Đài Loan (1,97 triệu USD), Australia (1,92 triệu USD), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (1,78 triệu USD), Anh (1,64 triệu USD), Đức (1,37 triệu USD), Ả-rập Xê-út (1,15 triệu USD), Việt Nam (1,13 triệu USD) và Mexico (1,05 triệu USD).Kim ngạch xuất khẩu mỳ ăn liền Hàn Quốc sang Nga đạt 540.000 USD, giảm mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 59,7% so với một tháng trước. Xuất khẩu mỳ ăn liền sang Ukraine là 0 USD trong khi con số này hồi tháng 2 là 36.000 USD.Cơ quan Hải quan phân tích xuất khẩu mỳ gói của Hàn Quốc cao kỷ lục là nhờ ảnh hưởng của các nhóm nhạc K-pop như Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) và làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) như phim điện ảnh, phim truyền hình ngày càng được yêu thích trên toàn thế giới, hiệu ứng mỳ trộn tương đen ăn liền Chapagetti trong phim điện ảnh "Ký sinh trùng" (Parasite). Mặt khác, mỳ ăn liền của Hàn Quốc được biết đến như một món ăn nhanh trong mùa dịch COVID-19 khi người dân các nước phải ở nhà để giãn cách xã hội.Số liệu trên chưa bao gồm số lượng bán trực tiếp của một số hãng thực phẩm Hàn Quốc có đặt nhà máy sản xuất tại nước ngoài. Nếu tính cả số lượng mỳ ăn liền sản xuất và bán tại nước ngoài thì doanh số mỳ gói thực tế trên toàn cầu của Hàn Quốc dự kiến sẽ còn lớn hơn rất nhiều.