Photo : YONHAP News

Phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực tại Quốc hội đối với ứng cử viên Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã được tổ chức vào ngày 25/4, nhưng gặp sóng gió ngay từ lúc bắt đầu.Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý đã yêu cầu hoãn phiên điều trần, với lý do các tài liệu mà ông Han trình nộp chưa đầy đủ, nhưng phiên điều trần vẫn được diễn ra, nên hai đảng này đã không tham gia đúng như dự báo.Trước khi rời khỏi buổi điều trần, nghị sĩ Kang Byung-won, một thành viên cấp cao của đảng Dân chủ đồng hành, đã bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về việc đảng Sức mạnh quốc dân vẫn đơn phương tổ chức phiên điều trần.Đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý tiếp tục gây sức ép, yêu cầu ông Han phải trình tài liệu để kiểm chứng những nghi ngờ trọng tâm, như vai trò của ông này tại hãng luật Kim&Chang, hay quá trình tích lũy tài sản 8 tỷ won (6,4 triệu USD).Hai đảng này cho rằng nếu tiến hành phiên điều trần mà không có đầy đủ các tài liệu thiết yếu chính là chưa làm tròn quyền hạn kiểm chứng công chức bậc cao mà người dân giao phó cho Quốc hội.Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích việc hai đảng "tẩy chay" phiên điều trần với ứng cử viên Thủ tướng là ý đồ cản trở Chính phủ mới. So với phiên điều trần ứng cử viên Thủ tướng của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, thì lượng tài liệu yêu cầu với ông Han nhiều gấp ba, bốn lần, trong đó có nhiều tài liệu vô lý không thể trình. Nếu báo cáo điều trần với ông Han không được thông qua đúng lịch trình là ngày 26/4 thì chính giới Hàn Quốc sẽ để lại tiền lệ xấu đầu tiên từ trước tới nay.Trong số 13 ủy viên điều trần, có tới 8 người không tham dự, khó có thể tổ chức điều trần một cách bình thường. Do đó, Chủ tịch Ủy ban điều trần Joo Ho-young đã tuyên bố dừng cuộc họp sau 39 phút kể từ khi bắt đầu.Để phê chuẩn bổ nhiệm Thủ tướng cần quy trình biểu quyết phê chuẩn tại Quốc hội, nên đảng Sức mạnh quốc dân cần sự hợp tác của đảng Dân chủ đồng hành.Chính giới Hàn Quốc đã bắt tay vào thảo luận việc mở lại phiên điều trần, trong đó có vấn đề nộp tài liệu của ứng cử viên Thủ tướng.