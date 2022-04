Tổng thống đắc cử thăm hãng phát triển vắc-xin COVID-19 SK Bioscience

Photo : YONHAP News

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/4 đã tới thăm công ty Khoa học y sinh SK (SK Bioscience), đơn vị đang phát triển vắc-xin COVID-19 đầu tiên tại Hàn Quốc.Trong cuộc tọa đàm tổ chức tại trụ sở công ty ở thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi, ông Yoon nhấn mạnh các Tổng thống tiền nhiệm, như cố Tổng thống Park Chung-hee, luôn tích cực thăm công trường sản xuất công nghiệp nặng, hóa học, xây dựng lớn, vì sự phát triển kinh tế quốc gia. Giờ đây, ông cũng phải tới thăm nhiều viện nghiên cứu hơn nữa, nơi cốt lõi cho sự tăng trưởng kinh tế.Viện nghiên cứu vắc-xin của SK Bioscience mang tiềm năng to lớn của đất nước, liên quan tới vấn đề cơm ăn áo mặc người dân, cũng như kinh tế và an ninh. Trong thời gian tới, ông cũng sẽ học hỏi nhiều hơn về lĩnh vực này.Ông Yoon đề cập tới chuyến thăm nhà máy ở thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) của hãng SK Bioscience vào tháng 9 năm ngoái, hy vọng vắc-xin sớm được phát triển. Vậy nhưng chỉ chưa đầy một năm sau, ông đã được đón nhận tin vui. Ông gửi lời cảm ơn và ngưỡng mộ tới đội ngũ nghiên cứu và phát triển vắc-xin.Cùng ngày, hãng SK Bioscience công bố hợp chất vắc-xin mà hãng đang phát triển "GBP10" cho kết quả thành công trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, phản ứng miễn dịch tốt hơn các vắc-xin so sánh như AstraZeneca.Tổng thống đắc cử Yoon nhấn mạnh Chính phủ mới sẽ tích cực hỗ trợ, xem xét dỡ bỏ quy chế, để các doanh nghiệp có thể phát triển vắc-xin và thuốc điều trị đối phó với đại dịch.Chủ tịch Ủy ban chuyển giao chính quyền Ahn Cheol-soo cũng có mặt trong chuyến thăm cùng Tổng thống đắc cử. Ông Ahn nhấn mạnh dù dịch COVID-19 chấm dứt thì có khả năng sẽ còn nhiều đại dịch mới đe dọa. Hàn Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống phòng dịch, không chỉ bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân, mà còn bảo vệ nền kinh tế, vươn lên trở thành một trong 5 cường quốc hàng đầu thế giới. Chính phủ mới sẽ đầu tư nghiêm túc, để đi đầu về năng lực về phát triển vắc-xin.