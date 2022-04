“Lo ngại khủng hoảng nhân đạo tại Bắc Triều Tiên do các lệnh phong tỏa kéo dài”

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) ngày 24/4 (giờ địa phương) đưa tin cho biết chỉ còn hai nước duy nhất trên thế giới chưa bắt đầu tiêm phòng vắc-xin COVID-19 là Bắc Triều Tiên và Eritrea (thuộc châu Phi).Theo tờ báo trên, Bắc Triều Tiên không có dấu hiệu khi nào sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa bất chấp tình trạng khủng hoảng nhân đạo do phong tỏa biên giới kể từ khi bùng dịch COVID-19. Dẫn báo cáo của Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana, tờ báo cho biết ngoại trừ các hoạt động thương mại tối thiểu với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên đã đóng cửa hoàn toàn biên giới, dẫn tới khả năng khủng hoảng lương thực và sức khỏe. Các biện pháp phòng dịch này mặc dù đã hạn chế lây nhiễm COVID-19 vào trong nước, song cái giá phải trả rất lớn như là thiếu thốn về mặt y tế và kinh tế trên diện rộng.Báo cáo viên Quintana đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm phương án đưa 60 triệu liều vắc-xin COVID-19 vào miền Bắc để tiêm chủng cho 25 triệu người dân nước này.Năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã từ chối nhận 3 triệu liều vắc-xin Sinovac và 2 triệu liều vắc-xin AstraZeneca được phân bổ do lo ngại tác dụng phụ.Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility), một cơ chế hợp tác để cung cấp vắc-xin COVID-19 trên thế giới, đầu tháng 4 vừa qua đã thông báo hủy số lượng 1,54 triệu liều vắc-xin AstraZeneca và Novavax từng phân bổ cho Bình Nhưỡng, sau đó bất ngờ tuyên bố phân bổ lại 1,83 triệu liều vắc-xin cho miền Bắc vào ngày 12/4.Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), một tổ chức nghiên cứu chính sách (think tank) của Mỹ, trong một báo cáo cho biết Bắc Triều Tiên chuộng vắc-xin công nghệ mRNA như Pfizer và Moderna hơn. Việc miền Bắc không tiến hành tiêm chủng có thể khiến nước này có nguy cơ trở thành ổ dịch của biến thể COVID-19 mới.Theo tờ Bưu điện Washington, Bình Nhưỡng dường như có động thái nới lỏng các biện pháp phòng dịch khi nước này từng tuyên bố chuyển biện pháp phòng dịch từ hình thức lấy kiểm soát làm chính sang biện pháp phòng dịch nâng cao và phòng dịch trong dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng do làn sóng lây nhiễm COVID-19 bùng phát trên diện rộng tại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên có thể đã nối lại chính sách “cô lập”.