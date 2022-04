Photo : YONHAP News

Tập đoàn ô tô Hyundai của Hàn Quốc ngày 24/4 cho biết mẫu xe điện Ioniq 5 của hãng và Kia EV6 đã được tạp chí xe hơi của Đức “Auto Motor und Sport” bình chọn là xe có năng lực cạnh tranh trong cuộc đánh giá so sánh 4 mẫu xe điện thể thao đa dụng (SUV) thời gian gần đây.Auto Motor und Sport được coi là một trong ba tạp chí xe hơi hàng đầu của Đức, với độ tin cậy cao bên cạnh hai tạp chí ô tô khác là “AutoBild” và “Auto Zeitung”.Ioniq 5 xếp thứ nhất ở 4 trên tổng số 7 hạng mục đánh giá, tổng đạt 650 điểm, đánh bại Tesla Model Y (586 điểm) và Ford Mustang Mach-E (566 điểm) của hai hãng xe Mỹ, để giành vị trí số một chung cuộc. Hạng mục mà Ioniq 5 nhận được điểm số cao nhất là “cảm giác an toàn khi đi xe và độ yên tĩnh”, “các thông số kỹ thuật tiện lợi”, “các hạng mục về an toàn bao gồm an toàn khi lái xe, khoảng cách phanh” và “hạng mục thân xe đánh giá về không gian bên trong xe và tính linh hoạt”.Auto Motor und Sport cho biết Ioniq 5 mang lại cảm giác lái mượt mà và chắc chắn khi cua, không gian trong xe rộng rãi và khả năng xử lý ấn tượng.Bên cạnh đó, Kia EV6 nhận được điểm số cao nhất ở hạng mục thao tác vận hành (đánh giá khả năng xử lý và tính năng vận hành của xe), đứng thứ hai sau Ioniq 5 và trước Tesla Model Y và Ford Mustang Mach-E với tổng điểm đạt 636 điểm.Auto Motor und Sport đánh giá EV6 là mẫu xe có tính năng vận hành nhanh nhẹn, tay lái êm, chính xác. Mẫu xe điện độc quyền đầu tiên của ô tô Hyundai và Kia là Ioniq 5 và EV6 đã được đón nhận tại thị trường châu Âu và đang tiếp tục gặt hái những giải thưởng xuất sắc.Mẫu xe điện Ioniq 5 của hãng ô tô Hyundai gần đây đã nhận được ba giải thưởng tại lễ trao giải Giải thưởng ô tô thế giới (World Car Awards - WCA) gồm giải thưởng “Xe ô tô tốt nhất thế giới”, “Xe điện của năm" và "Thiết kế ô tô của năm".Tháng 1 năm nay, Ioniq 5 giành vị trí số một trong hạng mục ô tô điện tại lễ trao giải “Xe nhập khẩu tốt nhất của năm” (The Best Import Cars of the Year) do tạp chí xe hơi AutoBild bình chọn. Trong phần đánh giá so sánh mẫu xe điện, Ioniq 5 đã vượt qua dòng xe Audi Q4 e-tron (Đức) và Polestar 2 (Thụy Điển) để chiếm vị trí dẫn đầu.Ioniq 5 cũng được chọn là “Xe của năm tại Đức 2022” và “Xe của năm tại Anh 2022”. Kia EV6 cũng lần đầu tiên được vinh danh là “Xe của năm tại châu Âu 2022” với tư cách là một thương hiệu Hàn Quốc vào tháng 2 vừa qua. Tại giải thưởng “What Car” của Anh, EV6 ôm trọn tất cả các giải thưởng gồm “Xe ô tô của năm “và “Xe điện SUV của năm”, cho thấy mức độ hoàn thiện và giá trị thương phẩm của mẫu xe này đã được công nhận.