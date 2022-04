Tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc quý I/2022 đạt 0,7%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/4 cho biết tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc quý I năm nay đạt 0,7%. Năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã tăng từ 0,3% của quý III lên 1,2% trong quý IV, nhưng lại rớt xuống ngưỡng 0% trong quý I năm nay.Trong đó, tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng tư nhân giảm 0,5% do hàng hóa ít bền như quần áo, giày dép và lĩnh vực dịch vụ gồm văn hóa giải trí, vận tải, nhà hàng, khách sạn giảm. Chi tiêu Chính phủ tương tự quý trước do chi tiêu hàng hóa tăng song đãi ngộ an sinh xã hội lại giảm.Lĩnh vực đầu tư xây dựng giảm 2,4% do xây dựng dân dụng và xây dựng các tòa nhà giảm, đầu tư thiết bị giảm 4% do đầu tư máy móc và thiết bị vận tải đều giảm.Kim ngạch xuất khẩu tăng 4,1%, dẫn đầu là chíp bán dẫn và chế phẩm hóa học. Kim ngạch nhập khẩu tăng 0,7% do nhập khẩu dầu thô tăng. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu quý I năm nay thấp hơn so với quý IV năm ngoái (5%).Như vậy, tiêu dùng tư nhân đã kéo giảm 0,2%, trong khi xuất khẩu ròng (xuất khẩu trừ nhập khẩu) đã đóng góp 1,4% trong tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của quý I. Tức tiêu dùng tư nhân làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm đi 0,2%, nhưng xuất khẩu ròng kéo tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 1,4%.Theo ngành nghề, ngành chế tạo tăng 3,4%, nông lâm ngư nghiệp tăng 4,1%, dịch vụ giảm 0,1%, ngành xây dựng giảm 0,6%, ngành kinh doanh điện, gas đô thị, nước sinh hoạt tăng 3,8%.Tỷ lệ tăng trưởng GDP quý I năm nay đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế tăng 0,6% so với quý trước, thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP thực tế do điều kiện thương mại xấu đi.