47% du khách nước ngoài có ý định du lịch Hàn Quốc trong ba năm tới

Photo : YONHAP News

Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 26/4 công bố kết quả “Khảo sát khách du lịch đến Hàn Quốc tiềm năng 2021”, được thực hiện hai lần vào năm ngoái với khoảng 30.000 người trên 15 tuổi tại 21 quốc gia có số lượng người du lịch Hàn Quốc nhiều nhất.Kết quả cho thấy 71,7% người được hỏi trả lời đã từng du lịch nước ngoài, và 72,8% cho biết có ý định du lịch nước ngoài trong vòng ba năm tới (2022-2024). 19,4% khách du lịch cho biết đã từng đến thăm Hàn Quốc, 47% trả lời có ý định du lịch Hàn Quốc trong vòng ba năm nữa. Trong số người có ý định đến Hàn Quốc trong ba năm tới, có 9% mong muốn đến Hàn Quốc sớm nhất có thể. Cụ thể, 41,1% muốn đến trong năm nay, tiếp theo là năm 2024 với 25,8% và năm 2023 là 24,1%.Theo quốc tịch, tỷ lệ du khách Philippines có ý định đi du lịch Hàn Quốc trong ba năm tới chiếm cao nhất là 80,4%, tiếp theo là Singapore (72%), Việt Nam (70,1%), Indonesia (69,1%), Hong Kong (66,7 %), Malaysia (66,4%), Trung Quốc (63,9%), Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (61,6%) và Thái Lan (61,5%).Điều kiện tiên quyết để đi du lịch Hàn Quốc được chọn nhiều nhất là “khi tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc được coi là an toàn” (30,2%), tiếp theo là “khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố kết thúc đại dịch COVID-19” (28%).Trong số những người được hỏi, quốc gia mong muốn đi du lịch đầu tiên trong vòng ba năm tới được chọn nhiều nhất là Nhật Bản (17,7%), tiếp theo là Hàn Quốc (9%), Singapore (5,9%), Thái Lan (5,2%) và Mỹ (4,2%).Sự phổ biến của nội dung văn hóa Hàn Quốc (K-content) gần đây như nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), sê-ri phim truyền hình “Trò chơi con mực" (Squid Game) được cho là có tác động tích cực tới điểm đến du lịch của các du khách nước ngoài. Trong số những người có ý định đến thăm Hàn Quốc, 15,1% trả lời rằng lý do du lịch xứ sở kimchi là vì có “nhiều nội dung văn hóa để trải nghiệm”.