Photo : YONHAP News

Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) của Mỹ ngày 25/4 (giờ địa phương) đã khuyến nghị Bộ Ngoại giao nước này tiếp tục chỉ định Bắc Triều Tiên là “quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo”.Ủy ban này gọi tình hình tự do tôn giáo ở miền Bắc là “tồi tệ nhất thế giới”. Hiến pháp nhằm đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở nước này đang bị phớt lờ do thể chế một nhà lãnh đạo duy nhất trên nền tảng tư tưởng Juche (chủ thể).Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế cũng khuyến nghị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với các hành vi vi phạm tôn giáo, đồng thời xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nếu đã đạt được tiến triển cụ thể.Tiếp đó, cơ quan này hy vọng vấn đề tự do tôn giáo sẽ được giải quyết cùng với các vấn đề nổi cộm khác như an ninh, các lệnh trừng phạt chỉ là một phần biện pháp, không phải vũ khí ma thuật.Mặt khác, Ủy ban trên chỉ ra rằng trong hơn 60 nước tham gia thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền đối với Bình Nhưỡng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, không có Hàn Quốc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Seoul không tham gia thông qua dự thảo nghị quyết này.Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm tiến hành đánh giá và công bố báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, chỉ định 15 quốc gia bao gồm Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga là những quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Trong 20 năm liên tiếp tính tới năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đều liệt miền Bắc vào danh sách các quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo theo khuyến nghị của Ủy ban tự do tôn giáo quốc tế.