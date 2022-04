Photo : YONHAP News

Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 25/4 công bố sẽ mở cửa Phủ Tổng thống từ trưa ngày 10/5, ngay sau khi lễ nhậm chức của tân Tổng thống kết thúc.Dự kiến người dân sẽ có thể thăm quan khu vực sân phía trước tòa nhà chính, khu vườn bên trong Phủ Tổng thống (Nokjiwon) và khu nhà tiếp đón các vị khách quý (Sangchunjae).Tuy nhiên, Phủ Tổng thống sẽ chỉ mở cửa thăm quan có giới hạn. Cho tới ngày 22/5, mỗi lượt thăm quan sẽ chỉ hạn chế trong vòng hai tiếng, mỗi lượt 6.500 người, mỗi ngày chỉ đón 6 lượt khách. Người dân phải đăng ký trước qua ứng dụng di động.Một quan chức phụ trách vấn đề di dời văn phòng làm việc của Tổng thống cho biết sẽ chỉ tiếp nhận đăng ký tham quan ở mức giới hạn để tránh tập trung quá nhiều người, gây bất tiện cho người dân.Khách thăm quan cũng không thể xem bên trong các tòa nhà cho tới khi sắp xếp xong thiết bị an ninh và tài liệu. Sau ngày 22/5, Phủ Tổng thống vẫn tiếp tục mở cửa, nhưng chưa có phương án cụ thể.Tuy nhiên, từ 7 giờ sáng ngày 10/5, người dân có thể ra vào tự do con đường nối Phủ Tổng thống lên núi Bukak.Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ bắt đầu công việc tại văn phòng tạm thời ở tầng 5 trụ sở Bộ Quốc phòng ở quận Yongsan (Seoul). Do quá trình thi công văn phòng làm việc của Tổng thống ở tầng 2 bị chậm trễ, nên Tổng thống quyết định vẫn tới làm việc ở văn phòng tạm thời, để mở ra "thời đại Yongsan" từ tháng 5 như cam kết.Dự kiến Tổng thống sẽ vẫn ở nhà riêng tại phường Seocho (quận Seocho) trong vòng một tháng cho tới khi sắp xếp xong nơi ở tại nhà công vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Điều này dự kiến sẽ không tránh khỏi gây bất tiện cho người dân khu vực xung quanh do vấn đề kiểm soát giao thông.Nhóm chuyên trách di dời văn phòng làm việc của Tổng thống cho biết sẽ lựa chọn đường đi và khung thời gian di chuyển cho Tổng thống một cách phù hợp nhất, giảm thiểu bất tiện cho người dân khu vực.