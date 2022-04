Hàn Quốc đứng thứ ba thế giới về công suất phát điện bằng than đá mới trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Tổ chức Giải pháp khí hậu (SFOC) có trụ sở tại Seoul cùng 9 tổ chức năng lượng, khí hậu toàn cầu như Tổ chức Giám sát năng lượng toàn cầu (Global Energy Monitor) và Trung tâm nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Centre for Research on Energy and Clean Air) ngày 26/4 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, công suất phát điện bằng than đá trên toàn thế giới tăng thêm 18,2 GW.Trong đó, công suất các dự án điện than mới được đưa vào vận hành trong năm ngoái đạt 45 GW, công suất các nhà máy bị đóng cửa là 26,8 GW.Trong số các dự án điện than mới, có 56% là của Trung Quốc (25,2 GW), sau đó tới Ấn Độ (6,4 GW), Hàn Quốc (3,1 GW), tiếp theo là Indonesia, Việt Nam.Trong năm ngoái, Hàn Quốc có thêm ba nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động thương mại, như nhà máy Shin Seocheon (tỉnh Nam Chungcheong).Tổ chức Giải pháp khí hậu chỉ ra rằng Hàn Quốc là quốc gia thành viên duy nhất trong Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nằm trong top 5 các quốc gia tăng thiết bị phát điện than đá mới. Trước đó, dư luận quốc tế kỳ vọng Hàn Quốc sẽ đặt ra mục tiêu xóa bỏ than đá một cách nghiêm ngặt hơn khi tiến vào hàng ngũ các quốc gia phát triển, nhưng ngược lại Seoul tăng điện than, khiến quốc tế lo ngại.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc công bố xóa bỏ than đá vào năm 2050, nhưng mục tiêu này vẫn còn thua xa so với yêu cầu của cộng đồng quốc tế, đó là xóa bỏ than đá vào năm 2030 đối với các quốc gia phát triển trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.Ngoài ra, Seoul tuyên bố sẽ dừng huy động vốn chính thức cho dự án điện than nước ngoài, nhưng lại vẫn áp dụng ngoại lệ với giao dịch dự án đã được phê duyệt, hoặc dự án cải tạo nhà máy phát điện đang vận hành.Trong hai năm tới, Hàn Quốc sẽ có thêm hai nhà máy điện than mới được hoàn công (tỉnh Gangwon), trong khi kế hoạch đóng cửa các nhà máy đang hoạt động vẫn chưa rõ ràng. Các tổ chức trên lo ngại về tính chân thực trong cam kết xóa bỏ than đá của Seoul, cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải tập trung vào việc mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo thay cho ý định kéo dài tuổi thọ của các nhà máy nhiệt điện.