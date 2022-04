Hàn Quốc khôi phục đời sống thường nhật, tập trung bảo vệ nhóm rủi ro cao

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc đã dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội từ tuần trước, hoạt động ăn uống được cho phép bắt đầu từ ngày 25/4, nhiều sự kiện ngoại trời được nối lại sau hơn hai năm tạm dừng do COVID-19.Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc khẳng định việc khởi động lại lộ trình khôi phục đời sống thường nhật không có nghĩa là dịch COVID-19 không còn nguy hiểm nữa. Một biến thể virus mới xuất hiện tại Mỹ và Canada từ tháng trước đang lây lan nhanh chóng. Do đó không loại trừ khả năng biến thể này sẽ du nhập vào Hàn Quốc.Cơ quan phòng dịch quyết định tập trung đối phó y tế nhằm giảm thiểu đối đa số ca bệnh nguy kịch và tử vong ở nhóm có nguy cơ rủi ro cao.Công tác tiêm vắc-xin COVID-19 mũi thứ 4 cho người trên 60 tuổi cũng đã bắt đầu. Tính đến 0 giờ ngày 26/4, tỷ lệ đặt lịch tiêm mũi 4 ở nhóm đối tượng này đạt 19%, tăng nhẹ so với ngày 25/4 (15%). Tỷ lệ tiêm chủng cũng ở mức 6,8%.Về vấn đề này, cơ quan phòng dịch đang phối họp với chính quyền địa phương để cung cấp tiện ích tiêm chủng phù hợp cho những người gặp khó khăn trong việc tiêm phòng, như hỗ trợ phương tiện di chuyển, giới thiệu thông tin tiêm chủng đa ngôn ngữ, tiêm chủng tại trung tâm y tế, bác sĩ ra khuyến nghị cho bệnh nhân. Khu vực đảo, nơi khó tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y tế, cho phép kê đơn và cấp thuốc thông qua trạm y tế.Ngoài ra, khi việc điều trị trực tiếp cho bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện và phòng khám tại địa phương ngày càng mở rộng, số lượng nhà thuốc phụ trách việc cung cấp thuốc cũng sẽ tăng lên.Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ ra rằng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về lộ trình khôi phục đời sống thường nhật cho đối tượng có nguy cơ rủi ro bệnh chuyển biến nặng và tử vong cao.Dự kiến, Ủy ban này sẽ công bố “Lộ trình 100 ngày COVID-19” với nội dung về đối sách dành cho nhóm nguy cơ cao vào ngày 27/4.