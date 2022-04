Giá dầu cọ nhập khẩu tháng 3 ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) và giới doanh nghiệp thực phẩm cho biết lượng nhập khẩu dầu cọ trong tháng 3 vừa qua đạt 62.192 tấn, kim ngạch nhập khẩu đạt 90,38 triệu USD, tương đương mức giá 1.453 USD cho một tấn dầu cọ. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu lập số liệu thống kê từ tháng 1 năm 2000 và cũng là lần đầu tiên giá nhập khẩu dầu cọ vượt ngưỡng 1.400 USD/tấn.Đơn giá nhập khẩu dầu cọ trong tháng 3 đã tăng 40,6% so với cùng kỳ một năm trước và tăng 95,1% so với tháng 3 năm 2020 khi dịch COVID-19 mới bùng phát.Indonesia, nước xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới, quyết định cấm xuất khẩu dầu ăn và nguyên liệu làm dầu ăn từ ngày 28/4, do đó giá dầu cọ dự báo sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.Dầu cọ là dầu thực vật chiết xuất từ quả của cây cọ. Dầu cọ được dùng trong sản xuất dầu ăn, thực phẩm chế biến, nguyên liệu mỹ phẩm, nước giặt và dầu diesel sinh học.Hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm trong nước đều có lượng hàng tồn kho đủ dùng cho ba đến bốn tháng nên dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng trong ngắn hạn.