Giá trị giao dịch ngoại hối bình quân ngày trong quý I tăng gần 15% so với quý trước

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/4 công bố quy mô giao dịch ngoại hối trong quý I năm nay đạt bình quân 65,55 tỷ USD/ngày, tăng 8,51 tỷ USD (14,9%) so với quý trước, mức cao kỷ lục kể từ sau khi Hàn Quốc sửa đổi thống kê liên quan vào năm 2008.Cụ thể, giá trị giao dịch hối đoái giao ngay (Spot) đạt bình quân 24,96 tỷ USD/ngày, tăng 17,7%. Giá trị giao dịch các sản phẩm phái sinh ngoại hối đạt 40,59 tỷ USD, tăng 13,3% so với quý trước.Quy mô giao dịch ngoại hối tại các ngân hàng trong nước đạt bình quân 27,56 tỷ USD/ngày, tăng 6,5%, tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt 37,99 tỷ USD/ngày, tăng 21,9%.Quy mô giao dịch ngoại hối trong quý I tăng được phân tích là do các yếu tố như biến động tỷ giá hối đoái từ việc Nga tấn công quân sự Ukraine, khả năng Mỹ nâng lãi suất cơ bản, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng.